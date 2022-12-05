5 грудня уряд Фінляндії офіційно запропонував парламенту схвалити вступ країни до НАТО. Міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто заявив, що країна "просунулась у процесі вступу до альянсу ще на один крок".

Про це інформує DW.

Уряд прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін пропонує парламенту схвалити Північноатлантичний договір і так звану Оттавську угоду, яка є правовою основою НАТО.

Фінляндія та Швеція після повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну, наприкінці лютого, вирішили подати заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Їхнє прохання може бути задоволене після того, як протоколи про прийняття кожної з країн до альянсу ратифікують усі 30 держав НАТО.

Нині 28 країн вже зробили це, водночас Угорщина та Туреччина поки що відмовляються. У той час, як згода Угорщини очікується вже найближчими тижнями, Туреччина, як і раніше, налаштована негативно. Анкара звинувачує Фінляндію і особливо Швецію у підтримці “терористів” з-поміж курдів.

Парламент Фінляндії має можливість вивчати пропозицію уряду щодо вступу країни до НАТО доти, доки протоколи про її прийняття до альянсу не ратифікують усі 30 натовських держав. Остаточне рішення про вступ Фінляндії до НАТО прийматиме президент країни Саулі Ніїністе.