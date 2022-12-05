Про це інформує DW.
Уряд прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін пропонує парламенту схвалити Північноатлантичний договір і так звану Оттавську угоду, яка є правовою основою НАТО.
Фінляндія та Швеція після повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну, наприкінці лютого, вирішили подати заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Їхнє прохання може бути задоволене після того, як протоколи про прийняття кожної з країн до альянсу ратифікують усі 30 держав НАТО.
Нині 28 країн вже зробили це, водночас Угорщина та Туреччина поки що відмовляються. У той час, як згода Угорщини очікується вже найближчими тижнями, Туреччина, як і раніше, налаштована негативно. Анкара звинувачує Фінляндію і особливо Швецію у підтримці “терористів” з-поміж курдів.
Парламент Фінляндії має можливість вивчати пропозицію уряду щодо вступу країни до НАТО доти, доки протоколи про її прийняття до альянсу не ратифікують усі 30 натовських держав. Остаточне рішення про вступ Фінляндії до НАТО прийматиме президент країни Саулі Ніїністе.
- У 2023 році Фінляндія планує розпочати будівництво паркану вздовж кордону з Росією. За даними фінської прикордонної служби, на будівництво хочуть витратити 139 млн євро.
- Фінський уряд ухвалив рішення закрити кордони для російських туристів на тлі оголошення мобілізації у РФ. Заборона в’їзду у країну росіянам почне діяти із 30 вересня.
- На півночі України нині будують стіну на кордоні з Білоруссю, а у прикордонних з Росією областях українські позиції укріплюють фортифікаціями.
- У Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.