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Партнер Шустера зреагував на відмову ОПУ від обговорення «вагнерівців»: «холопи» з «бєніним роялем»

Павло Єлізаров, партнер Савіка Шустера, зреагував на відому Офісу президента від обговорення справи "вагнерівців".

Субота, 20 листопада 2021, 16:43

Про це він написав на своїй торінці у Facebook.

Як сповіщалося, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на “Свободу слова”, ведучим якого є Савік Шустер, для обговорення справи “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на “телевізійний килим до олігарха”. Він також розкритикував проєкт та формулювання, яке було використано для сповіщення про запрошення найвищого керівництва держави, і звинуватив у систематичному влаштовуванні “керованих судилищ”.

На заяву ОПУ зреагував бізнесмен та партнер Савіка Шустера Павло Єлізаров.

“Тільки холопи не розрізняють запрошення від наказів. Вони все життя отримують наказаи і не можуть вийти з-за беніного роялю”, – написав він.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Крім цього, 9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

Попри це парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні  “Європейська Солідарність” вимагала цього.

 

Теги: Павло Єлізаров, Савик Шустер

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