Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі анонсувала створення спеціального комітету для розслідування штурму Капітолія 6 січня. Таке рішення ухвалено через блокування Республіканською партією утворення незалежної комісії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Комітет, створення якого анонсувала Пелосі, розслідуватиме не лише штурм Капітолія, але й інші випадки, пов’язані з подіями 6 січня.

Мета роботи комітету — з’ясувати, що призвело до порушень прихильниками Дональда Трампа федерального законодавства та вривання до Капітолія з вимогою не визнавати перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Пелосі повідомила, що Республіканська партія заблокувала можливість створення незалежної комісії ще чотири тижні тому, тож навряд чи варто сподіватися на те, що вони змінять рішення.

“Палата представників створить спеціальний комітет щодо штурму 6 січня… Спеціальний комітет розслідує та повідомить про факти й причини штурму, а також надасть рекомендації стосовно попередження будь-якої подібної атаки”, – сказала Пелосі.

Представники Демократичної партії переконані, що проведення такого розслідування потрібне, оскільки їх колеги з Республіканської партії вважають, що за штурмом Капітолія не було жодного негативного підтексту, а дії демократів у цьому аспекті “політично мотивовані”.