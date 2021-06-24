Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Комітет, створення якого анонсувала Пелосі, розслідуватиме не лише штурм Капітолія, але й інші випадки, пов’язані з подіями 6 січня.
Мета роботи комітету — з’ясувати, що призвело до порушень прихильниками Дональда Трампа федерального законодавства та вривання до Капітолія з вимогою не визнавати перемогу Джо Байдена на президентських виборах.
Пелосі повідомила, що Республіканська партія заблокувала можливість створення незалежної комісії ще чотири тижні тому, тож навряд чи варто сподіватися на те, що вони змінять рішення.
“Палата представників створить спеціальний комітет щодо штурму 6 січня… Спеціальний комітет розслідує та повідомить про факти й причини штурму, а також надасть рекомендації стосовно попередження будь-якої подібної атаки”, – сказала Пелосі.
Представники Демократичної партії переконані, що проведення такого розслідування потрібне, оскільки їх колеги з Республіканської партії вважають, що за штурмом Капітолія не було жодного негативного підтексту, а дії демократів у цьому аспекті “політично мотивовані”.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.