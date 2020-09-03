Спікер палати представників Ненсі Пелосі відвідала салон краси у Сан-Франциско в той час, як він був офіційно закритий у зв'язку з епідемією COVID-19. Президент США Дональд Трамп не залишив інцидент без уваги.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 1 вересня, американський телеканал Fox News оприлюднив відео з камер відеоспостереження салону краси ESalonSF у Сан-Франциско.

На кадрах, зроблених о 15 годині понеділка, 31 серпня, можна побачити спікера Палати представників, члена Демократичної партії Ненсі Пелосі.

Вона йде по салону після того, як їй помили голову, з вологим волоссям. При цьому на ній немає маски. Далі за нею прямує її стиліст у чорній масці.

Як відомо, салони краси в Сан-Франциско були закриті з березня. Влада дозволила їхню роботу. Але виключно за умови дотримання правил у виключно на відкритому повітрі від 1 вересня.

У коментарі Fox News власниця салону Еріка Квіс розповіла, що не планувала відкривати салон до 1 вересня і тим паче сприяти роботі співробітників всупереч правилам.

За її інформацією, помічники Пелосі зв’язалися персонально зі стилістом, який орендує місце у цьому салоні, і він погодився її прийняти. При цьому Пелосі вимили голову, висушили феном (користування феном у салонах заборонено місцевою владою) та зробили зачіску.

Власниця салону рішуче засудила спікера за цей вчинок.

“Це був ляпас, який вона зробила. Ви знаєте, вона відчуває, що може просто прийти і зробити свої справи, поки ніхто не може, а я не можу працювати”, — сказала вона.

Представник Пелосі Дрю Хеммілл у коментарі для ЗМІ заявив, що вона просто дотримувалася правил, про які її сповістив працівник салону.

“Спікер завжди носить маску і дотримається місцевих правил щодо COVID-19. Представник цієї компанії запропонував спікеру прийти в понеділок і сказав їй, що місто дозволило їм мати одного клієнта за раз. Спікер виконала правила, представлені їй цією установою”, — сказав він, запевнивши, що Пелосі зняла маску тільки на той час, коли мила голову.

Тобто, якщо працівник салону справді запевнив Пелосі у тому, що правила роботи перукарень у Сан-Франциско дозволяють приймати клієнтів у приміщеннях, і тим паче дозволяти їм знімати маски та користуватися феном, він дезінформував її, а вона — не перевірила.

Чому цей випадок привернув увагу?

Цей випадок привернув так багато уваги зокрема через те, що Пелосі, як і багато інших представників Демократичної партії, критикували Дональда Трампа і його адміністрацію за їхню реакцію на пандемію та нехтування рекомендаціями щодо носіння масок та дотримування дистанції.

Сама Пелосі неодноразово наголошувала на необхідності носіння масок всюди. Аналогічні правила нею були введені в Палаті представників, пише Fox News. Так у липні спікер оголосила, що маски тепер обов’язкові для носіння під час засідань у Палаті представників.

“Члени і співробітники будуть зобов’язані носити маски весь час в холі Палати представників. Голова очікує, що всі члени і персонал будуть дотримуватися цієї вимоги як прояву поваги. Членам і співробітникам не дозволяється входити в зал без маски. Спікер розглядає відсутність маски як серйозне порушення правил пристойності”, — сказала вона.

Тоді ж вона казала, що наділена повноваженнями диктувати такі правила і вважає це “найвищою відповідальністю в разі пандемії”. За новими правилами, Пелосі може навіть примушувати членів палати залишити зал у випадку, якщо вони не носять маски.

Реакція Трампа

Головний редактор CNN Кріс Сілліцца називає цей вчинок Пелосі “подарунком” для команди Трампа.

Сіліцца зауважує, що кампанія Трампа на виборах 2020 цілком побудована на тому, щоб тролити лібералів та ЗМІ.

Цей випадок, за словами журналіста, тільки підтверджує позицію американського лідера і союзників-республіканців, які стверджують, що демократи живуть за подвійними стандартами і користуються правилом “роби, як я кажу, а не як я роблю”.

Трамп, відомий своєю активністю у Twitter, вже зробив не один репост з цього приводу. Зокрема, він поділився матеріалом Fox News, у якому розповідається про відвідування Пелосі салону.

І коментарями відомого правого Інтернет-тролля, який написав: “Якщо Ненсі Пелосі може зробити зачіску особисто — ви можете проголосувати особисто. Передайте це”.

Цей допис відсилає до суперечки між Трампом та демократами з приводу ініціативи останніх провести голосування на виборах президента у листопаді за допомогою пошти через пандемію.

А ще дописом акаунту на його підтримку з підписом: “Ліворуч: Ненсі Пелосі сьогодні ганьбить американців, кажучи: “ти маєш носити свою маску”. Праворуч: Ненсі Пелосі вчора порушила загадкові правила для салонів і не носила маски”.

Він і сам залишив коментар на адресу Пелосі.

“Божевільну Ненсі Пелосі знищують за те, що для неї відкрили салон краси, коли всі інші закриті, і за те, що вона не носила маску — попри постійні лекції для всіх. Ми майже точно повернемо Палату представників (тобто республіканці отримають більшість у палаті Конгресу, яку зараз мають демократи — ред.) і проженемо Ненсі!”, — написав він.