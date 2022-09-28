Пентагон оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі $1,1 мільярда

Про це повідомляє CNN.
Зокрема вісімнадцять високомобільних артилерійських ракетних систем і “супутні боєприпаси” включені в пакет.
Пакет допомоги також містить 150 броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності, 40 вантажівок і 80 причепів для «транспортування важкого обладнання», додаткові радари для безпілотних літальних систем, серед іншого.
У Пентагоні зауважили, що США вже виділили “понад 16,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні” з початку російського вторгнення в лютому.
На початку вересня у Пентагону оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів.
- Україна отримала від США надточні артилерійські снаряди Excalibur. Боєприпаси мають GPS-наведення та здатні вражати на відстані 40,5 кілометрів.
- 8 вересня президент США Джо Байден провів розмову з низкою міжнародних лідерів та подальшу підтримку України.
- Учасники переговорів щодо законопроєкту про тимчасові витрати в Конгресі США погодилися включити близько $12 мільярдів нової допомоги Україні у відповідь на запит адміністрації Байдена.