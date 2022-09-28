Пентагон оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі $1,1 мільярда

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України, тобто ці кошти витратять на виробництво та постачання нової зброї. Ця зброя не надходитиме безпосередньо з уже існуючих запасів зброї в США.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема вісімнадцять високомобільних артилерійських ракетних систем і “супутні боєприпаси” включені в пакет.

Пакет допомоги також містить 150 броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності, 40 вантажівок і 80 причепів для «транспортування важкого обладнання», додаткові радари для безпілотних літальних систем, серед іншого.

У Пентагоні зауважили, що США вже виділили “понад 16,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні” з початку російського вторгнення в лютому.

На початку вересня у Пентагону оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів.