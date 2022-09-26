Конгрес США погодив $12 млрд як додаткову допомогу Україні – Reuters

Про це інформує Reuters, посилаючись на джерело знайоме з ходом переговорів.
Джерело, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що цей захід також включатиме фінансування переселення афганських біженців.
Раніше цього місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні $11,7 мільярда нової екстреної військової та економічної допомоги.
Фінансову допомогу можуть надати в першому кварталі 2023 року. Конгрес опівночі п’ятниці має прийняти законопроєкт про витрати, який також передбачає тимчасове фінансування широкого спектра урядових програм США.
Після таємного брифінгу в Сенаті Сполучених Штатів щодо України, Республіканська партія сигналізувала свою потенційну підтримку надання додаткової допомоги Києву.
- За словами високопоставленого американського військового посадовця, танки “абсолютно готові” для спорядження в Україну в майбутньому, але вони не є варіантом для негайної боротьби через проблеми з навчанням, обслуговуванням і забезпеченням
- Адміністрація президента США Джо Байдена веде перемовини з Конгресом США щодо запровадження нових санкцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Уряд Сполучених Штатів Америки передав КП “Київтеплоенерго” труби та супутнє обладнання вартістю 1,3 мільйона доларів, що дозволить відновити централізоване теплопостачання для понад 20 тисяч мешканців Києва.
- $1,5 млрд надійшли до українського бюджету з гранту у $4,5 млрд які були надані Сполученими Штатами через Цільовий фонд Світового банку.