Конгрес США погодив $12 млрд як додаткову допомогу Україні – Reuters

Учасники переговорів щодо законопроєкту про тимчасові витрати в Конгресі США погодилися включити близько $12 мільярдів нової допомоги Україні у відповідь на запит адміністрації Байдена.

Про це інформує Reuters, посилаючись на джерело знайоме з ходом переговорів.

Джерело, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що цей захід також включатиме фінансування переселення афганських біженців.

Раніше цього місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні $11,7 мільярда нової екстреної військової та економічної допомоги.

Фінансову допомогу можуть надати в першому кварталі 2023 року. Конгрес опівночі п’ятниці має прийняти законопроєкт про витрати, який також передбачає тимчасове фінансування широкого спектра урядових програм США.

Після таємного брифінгу в Сенаті Сполучених Штатів щодо України, Республіканська партія сигналізувала свою потенційну підтримку надання додаткової допомоги Києву.