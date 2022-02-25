Попри перші реакції світу, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС.

Запроваджені кроки вже зараз завдають конкретний економічний удар по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу.

Міністр зауважив, що це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні.

Наразі робота продовжується в інтенсивному режимі.