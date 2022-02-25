Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС.
Запроваджені кроки вже зараз завдають конкретний економічний удар по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу.
Міністр зауважив, що це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні.
Наразі робота продовжується в інтенсивному режимі.
- Нагадаємо, Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.
- У Північноатлантичному альянсі схвалили рішення 25 лютого скликати терміновий саміт. Головною темою буде російська агресія проти України.
- Також стало відомо, що Президент США Джо Байден 24 лютого оприлюднив нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.