Попри те, що адміністрація президента США Джо Байдена переконана в мінімальній шкоді, яку міг нанести витік секретних документів Пентагону, це припущення буде підтверджене лише після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкен з колегами в межах саміту G7.

Про це йдеться в матеріалі Associated Press.

Переговори країн “Великої сімки”, які розпочалися в неділю, 16 квітня, та будуть тривати три дні, зможуть пролити світло на масштаби наслідків витоку розвідданих Пентагону.

Як повідомляли #Букви, За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, витік секретних документів військової розвідки у відкритий доступ не вплинув на співпрацю американців з партнерами та союзниками. Також він запевнив, що США вже взаємодіяли зі своїми союзниками та партнерами після оприлюднення документів.

“Ми робили це на гідному рівні, і чітко дали зрозуміти, що досить серйозно та відповідально підходимо до захисту розвідданих”, – пояснив він.

Зазначається, що крім військового аналізу потенціалу України та російських втрат на війні, документи також розкривають можливості обороноздатності Тайваню та внутрішні суперечки у Великій Британії, Єгипті, Ізраїлі, Південній Кореї та Японії.

“Зараз, як відомо, підозрюваний знаходиться під вартою. Крім того, я знаю, що вже вживаються заходи для подальшого захисту інформації. На сьогодні, судячи з розмов, які я провів, я не чув нічого, що могло б вплинути на нашу співпрацю з союзниками і партнерами”, – запевнив Блінкен.

США вже мали схожі проблеми. Зокрема, коли у 2010 році тодішня держсекретарка Гілларі Клінтон була вимушена просити вибачення за численні витоки американської дипломатичної інформації, оприлюднені Wikileaks. Відтак, вона повинна була пояснювати позицію США щодо Аргентини, Ізраїлю, Італії та інших союзників.

ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.