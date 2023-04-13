Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію станом на 13 квітня.

Про це повідомляють #Букви.

Раніше у Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

Зауважимо, що той факт, що документи можуть бути опубліковані в широко розповсюдженому каналі соціальних мереж і, ймовірно, потрапити в руки російських офіційних осіб, є великим переворотом для РФ в той час, коли Росія, здавалося, відстає від Сполучених Штатів у зборі розвідданих в Україні.

Загалом вперше світлини з’явилися на серверах популярної серед геймерів платформи Discord щонайменше за місяць до цього. Світлини виклав один із користувачів під час суперечки щодо російсько-української війни з іншим користувачем на сервері, присвяченому Minecraft.

Журналістам не вдалося встановити джерело на відміну від інструментів поширення.

Користувач стверджує, що знайшов їх на іншому сервері Discord під назвою WowMao (присвячений філіппінському ютуберу).

У Discord відмовились коментувати інформацію про потенційно секретні документи на їхніх серверах. Міноборони США повідомило, що проводить перевірку та звернулось до міністерства юстиції для офіційного розслідування.

Реакція України, США та РФ на “злиті” секретні документи

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія залишається потужним гравцем із чималим фінансовим ресурсом, який може проводити різноманітні ІПСО кампанії.

“Дуже важливо пам’ятати, що в останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі”, – сказав він.

В Україні вважають, що РФ може поширювати спотворені цифри втрат з метою дестабілізації ситуації в Україні, а також аби створити певні сумніви серед громадськості євроатлантичної спільноти.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Згодом глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці Сполучених Штатів після витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що США “залишаються надійним партнером України”, котрий націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру.

Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Також міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ проти Росії, попри наслідки можливого витоку документів розвідки США. Він зауважив, що його український колега Олексій Резніков “вважає, що вони перебувають у досить хорошому становищі”.

За словами одного з європейських чиновників, українські посадовці були обурені витоком інформації. Хоча документи застарілі та, ймовірно, не матимуть негайного впливу на бойові дії країни, оприлюднення інформації розцінено внутрішніми органами як потенційну довгострокову проблему безпеки для українського військового командування.

Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.

Експерти додали, що низка російських мілблогерів негативно зреагували на секретні документи, назвавши їх фальшивими та спробою дезінформувати російські війська.

Один мілблогер заявив, що витік документів міг бути частиною більшої української кампанії з введення в оману російських військ перед контрнаступом.

Інший російський мілблогер зазначив, що існує історичний прецедент, коли військові поширювали неправдиву інформацію про планування перед початком раптових наступів.

Хто “злив” секретні документи Пентагону?

Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

У США наразі вивчають мотиви, які могли спонукати американського посадовця або групу посадовців оприлюднити таку конфіденційну інформацію. Слідчі розглядають чотири або п’ять теорій: від невдоволеного співробітника до внутрішньої загрози, яка активно хотіла підірвати інтереси національної безпеки США.

Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.

Близько двох десятків осіб – яких поєднувала любов до зброї, військового спорядження та Бога – ще у 2020 році сформували чат на онлайн-платформі Discord. Минулого року особа з псевдонімом “OG” почала публікувати у чаті повідомлення, наповнені дивними абревіатурами та жаргоном, ніхто не приділив цьому уваги. Слова для інших учасників чату були незнайомими й мало хто читав довгі публікації OG. Однак особа під цим псевдонімом стверджувала, що знає всі таємниці уряду.

У цих публікаціях були фактично дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які, за словами OG, він приніс додому зі своєї роботи на “військовій базі”.

OG розповів учасникам чату, що годинами працював над секретними документами, аби потім поділитись у Discord даними про світові справи й таємні урядові операції.

Що означає “злив” секретних документів Пентагону для України?

Крім того, у документах міститься інформація про недоліки української армії. Відтак, у матеріалі описується, чому в України незабаром можуть закінчитися боєприпаси для протиповітряних ракетних систем радянської епохи.

Також, за даними ЗМІ, витік військової інформації США за десятиліття став серйозним ударом по військових зусиллях України, створивши тим самим загрозу розвідки для сил держави перед контрнаступом, який очікується цієї весни.

В одному з документів написано, що ракети для С-300 закінчаться до травня, а ракетну систему SA-11 Gadfly буде вичерпано до кінця березня. За даними НАТО, обидві системи складають 89% відсотків протиповітряної оборони України й мають вирішальне значення для відбиття частих ракетних ударів РФ. В альянсі говорять, що Україна може витримати лише кілька хвиль російських ракетних ударів.

Зокрема, у низці інших документів пояснюється чисельність та можливості бригад української армії. Також стало відомо, на яких саме системах озброєння тренувалися військові України.

Україна вже давно переживає, що інформація, якою вона ділиться зі США, може вийти у відкритий доступ.

“Цей випадок показав, що українці були абсолютно праві щодо цього. Американці тепер у боргу перед українцями. Вони повинні просити вибачення і компенсувати”, – сказав один із європейських чиновників.

Наголосимо, що Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних даних Пентагону.

Про що ще йшлося у “злитих” секретних документах Пентагона?

Відповідно до секретних документів Пентагона, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччини – країни НАТО. Нині не встановлено, чи було відомо уряду Туреччини про цю зустріч, і чи виявилися переговори успішними. Проте оприлюднення інформації про те, що союзник по НАТО міг допомагати Росії вести війну в Україні, може мати погані наслідки.

Крім того, в документах були деталі про плани ПВК “Вагнер” щодо наймання російських ув’язнених для участі в бойових діях на території України. Відзначалося, що російські армійці стали залежні від ПВК.

Постачання ракет для РФ з боку Єгипту

У таємних документах США також мовилось про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети. Президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 000 ракет для Росії та доручив офіційним особам тримати виробництво та постачання в таємниці, “щоб уникнути проблем із Заходом”.

У відповідь на запитання щодо документа та правдивості розмов, які в ньому описані, посол Ахмед Абу Зейд, речник МЗС Єгипту, сказав, що “позиція Єгипту з самого початку базується на непричетності до цієї кризи та зобов’язанні зберігати однакову дистанцію з обома сторонами, одночасно підтверджуючи підтримку Єгиптом статуту ООН і міжнародного права в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН”.

Представник уряду США на умовах анонімності сказав, що США не мають доказів, що Єгипет дійсно постачав ракети Росії.

Спецпризначенці з Великої Британії в Україні

У період з лютого по березень 2023 року 50 бійців сил спеціального призначення, які перебували в Україні, були з Великої Британії. В одному з документів із маркуванням “цілком таємно” згадується, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально не беруть участі у війні.

У документі, датованому 23 березня, зазначається, що найбільшу кількість спецпризначенців в Україні має Велика Британія. Йдеться про 50 осіб. Також Латвія має 17, Франція – 15, США – 14 і Нідерланди – 1.

Протистояння між ФСБ та міністерством оборони РФ

За даними журналістів The New York Times, у секретних розвідувальних документах США, які потрапили в інтернет, йдеться, що всередині РФ розгортається широке протистояння. Представники міністерства оборони Росії та Федеральної служби безпеки (ФСБ) не можуть дійти згоди щодо офіційної кількості загиблих військових на війні в Україні.

В одному з документів представники американської розвідки стверджують, що керівництво Федеральної служби безпеки (ФСБ) звинуватило міністерство оборони країни “у приховуванні російських втрат в Україні”.

За даними ФСБ, фактична кількість росіян, поранених та вбитих в Україні, наближається до 110 тисяч осіб.

Припускають, що повномасштабна війна триватиме до 2024 року

Зауважимо, що також у “злитих” документах припускається, що війна в Україні триватиме до 2024 року. Водночас жодна зі сторін не здобуде перемоги без очікувань на мирні перемовини.

Для України війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни та “критики” щодо ведення війни, що збільшить імовірність зміни керівництва. Крім того, згідно з прогнозами, в Україні можуть оголосити “повну мобілізацію” населення. Водночас безвихідь змусить Москву залучити “скорочені резерви через зменшення бойової потужності”.

У США не очікують на успішність українського контрнаступу

Сполучені Штати не вірять, що майбутній контрнаступ ЗСУ “виправдає очікування” України щодо повернення тимчасово окупованих Росією територій.

Така оцінка міститься у документах під грифом “цілком таємно”. Зазначається, що це бачення американської розвідки щодо контрнаступу ЗСУ датується початком лютого. Згідно з цими даними, в України начебто є “значні дефіцити сили”, тому найімовірніше, що результатом контрнаступу стануть лише “скромні територіальні здобутки”.

У виданні наголосили, що дані з таємних документів суттєво відрізняються від публічних заяв офіційних осіб США щодо контрнаступу України.