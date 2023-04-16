Про це сповіщає CNN.
За словами Остіна, до перевірки буде залучений заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки, який, крім того, також розглядатиме “процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб повідомляти про зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів”.
Нагадаємо, що близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників.
За словами одного з європейських чиновників, українські посадовці були обурені витоком інформації. Хоча документи застарілі та, ймовірно, не матимуть негайного впливу на бойові дії країни, оприлюднення інформації розцінено внутрішніми органами як потенційну довгострокову проблему безпеки для українського військового командування.
Документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.
Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.
Звинуваченому у “зливі” надсекретних розвідувальних даних Пентагону Джеку Тейшейрі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
- За даними ЗМІ, витік військової інформації США за десятиліття став серйозним ударом по військових зусиллях України, створивши тим самим загрозу розвідки для сил держави перед контрнаступом, який очікується цієї весни.
- За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, витік секретних документів військової розвідки у відкритий доступ не вплинув на співпрацю американців з партнерами та союзниками.
- Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.
- 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який публікував таємні дані оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.
- Американська розвідка розглянула чотири можливі сценарії розвитку повномасштабної російсько-української війни. Серед них були й смерті російського та українського президентів.