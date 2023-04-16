Міністр оборони США Ллойд Остін наказав переглянути можливість доступу до розвідувальних даних на тлі їх нещодавнього "зливу" в соціальні мережі, у якому підозрюється військовослужбовець Нацгвардії ВПС Джек Тейшейрі.

Про це сповіщає CNN.

За словами Остіна, до перевірки буде залучений заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки, який, крім того, також розглядатиме “процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб повідомляти про зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів”.

Нагадаємо, що близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників.

За словами одного з європейських чиновників, українські посадовці були обурені витоком інформації. Хоча документи застарілі та, ймовірно, не матимуть негайного впливу на бойові дії країни, оприлюднення інформації розцінено внутрішніми органами як потенційну довгострокову проблему безпеки для українського військового командування.

Документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.

Звинуваченому у “зливі” надсекретних розвідувальних даних Пентагону Джеку Тейшейрі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.