Про це повідомив гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

20 березня вперше до пароплавства від Морської адміністрації надійшли Свідоцтва про право власності та Свідоцтва про право плавання під прапором України (судновий патент) з новими назвами суден.

Процес перейменування ініціювали ще минулого року. Проте, процедура перейменування досить тривала. Окрім оформлення документів потрібно ще отримати мірильне свідоцтво від Регістру судноплавства України, свідоцтво про мінімальний склад екіпажу від профільного Міністерства, здійснити перепрограмування РЛС, нанести нові назви на корпус із замовленням трафаретів.

Це мінімум декілька тижнів. Тому вирішили проводити зміну назв поетапно під час виконання міжрейсових ремонтних робіт, щоб не допускати простоїв флоту”, – зазначив Москаленко.

Гендиректор також пояснив принцип обрання нових назв перших 12 суден.

Назви на честь капітанів та механіків Дунайського пароплавства збережено, але вони дерусифіковані, і відповідають українському правопису. Судна з іменами російських міст названі на честь українських міст, пов’язаних з судноплавством. Буксир “Загорськ”, де працював Валерій Кидик, як ми і пропонували, названий на честь нашого загиблого воїна”.

Москаленко навів повний список перших перейменованих суден:

– буксири “Борис Макаров”, “Валерій Кидик” (“Загорск”), “Севастополь” (“Звенигород”), “Одеса” (“Никифор Шолуденко”), “Очаків” (“Гагра”), “Поті”(Поти);

– самохідні судна “Костянтин Боженко”, “Олексій Івлєв”, “Капітан Гайдай”, “Микола Будніков”;

– службово-допоміжне судно “Кілійський” (“Московський-2”);

– морське суховантажне судно “Рені” (Рени).