Перемовини Зеленського та Байдена завершилися

Про це заявила пресслужба Володимира Зеленського у Twitter.

Лідери держав обговорили перебіг реформ і російські війська на кордоні з Україною. Також, президент США ознайомив Зеленського зі змістом перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

За київським часом дзвінок розпочався о 20:34, він тривав понад 1,5 години. Деталей розмови голова ОП поки що не розголошував.