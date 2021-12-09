Про це повідомила журналістка CNN Дженіфер Ханслер у Twitter.

“Захищений дзвінок президента Байдена з президентом України Зеленським розпочався о 13:34 за східним часом, повідомляє Білий дім”, – написала журналістка.

За київським часом дзвінок розпочався о 20:34.

Речник Зеленського, однак, раніше пообіцяв, що розмова розпочнеться о 19:30 за Київським часом.

Перемовини лідерів двох держав 7 грудня анонсував радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі, який відбувся після перемовин Джо Байдена з Володимиром Путіним. Під час відеодзвінка президенти двох країн обговорили низку тем, які торкаються відносин США і Росії. Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту. Джо Байден також заявив, що виключає відряджання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення.

Як зауважив Салліван, розмова президентів України та США буде певним продовженням розмови Зеленського зі секретарем Держдепу Ентоні Блінкеном, що відбулася напередодні.