У п'ятницю, 23 липня, в Токіо (Японія) урочисто стартували Олімпійські ігри-2020, перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань. Крім того, про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Як відомо, XXXII літні Олімпійські ігри триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Урочиста церемонія відкриття, яка тривала близько чотирьох годин, відбулася на Олімпійському стадіоні Токіо при практично порожніх трибунах.

Так, на відкриття допустили лише обмежену кількість VIP-гостей через складну ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Як раніше повідомлялося, на трибунах у день відкриття планувалася присутність 950 осіб (800 іноземних гостей, а також 150 гостей з Японії). Це дипломати, спонсори та представники Міжнародного олімпійського комітету. Серед офіційних представників – 15 голів держав та міжнародних організацій.

Було вирішено, що представники інших країн прибудуть по-одному. До прикладу, від США до Японії прибула тільки перша леді – Джилл Байден.

На церемонії був присутній імператор Японії Нарухіто, котрий оголосив Олімпійські ігри відкритими.

Як зазначили організатори, церемонія відкриття “поєднала традиції, технології та послання надії”. Урочистий захід пройшов під гаслом United by Emotion – “Об’єднані емоціями”.

Під час підняття національного прапора Японії гімн цієї країни виконала місцева зірка – співачка MISIA.

На відкритті показали відео спортсменів, які тренувалися вдома під час карантину через пандемію COVID-19. В пам’ять жертв пандемії – “всіх тих рідних та близьких, яких ми втратили” – пройшла хвилина мовчання.

Крім того, пом’янули хвилиною мовчання жертв теракту на Олімпіаді 1972 року в німецькому Мюнхені.

Церемонія була сповнена елементами японської традиційної культури.

У рамках церемонії на стадіон викотили великі дерев’яні олімпійські кільця, які мають символічну історію. Річ у тім, що для їх виготовлення використали деревину з дерев, насіння яких привезли спортсмени на Олімпіаду 1964 року (що також відбувалася в Токіо).

Також були виконані танцювальні номери. Прозвучала відома пісня “Imagine” Джона Леннона у виконанні співаків Джона Ледженда та Кітом Урбаном у супроводі хору Suginami Junior Chorus.

Задіяні в шоу виконавці складали піктограми до різних видів спорту, сформували емблему Олімпіади-2020. Водночас 1824 безпілотники також сформували емблему, а потім повільно піднялися над стадіоном й набули форми земної кулі.

Усе це дійство увінчалося феєрверками.

Не обійшлося і без традиційного параду команд країн-учасниць Олімпіади. Спортсмени в основному були в захисних масках.

Вперше в історії проведення Ігор під час параду країни-учасниці мали одразу двох прапороносців – жінку та чоловіка.

Прапороносцями команди України були олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Варто зазначити, що в Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту й розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на Олімпіаді представлятимуть 157 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

На завершення церемонії відкриття був запалений Олімпійський вогонь. Його, зокрема, несли медики, які боролися із коронавірусом у країні, відомі атлети тощо. Запалила вогонь японська тенісистка Наомі Осака.