"Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійських 122-мм снарядів за кордоном та вже встиг відвантажити першу їх партію Збройним силам України.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Наголошено, що це вже третій вид боєприпасів – після мінометних 120-мм мін та танкових 125-мм снарядів, який виготовляється за українською технологією та із залученням вузькопрофільних фахівців з України на закордонних потужностях.

Як повідомляється, снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 “Гвоздика” (максимальна дальність ураження – 15200 м).

Зазначено, що замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких “Укроборонпром” підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальну дальність стрільби, перевірку купчастості при стрільбі, повноту розриву снаряду.

Як зауважують у Міноборони, характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного “радянського” зразка.