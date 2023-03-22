Про це інформує пресслужба Міноборони.
Наголошено, що це вже третій вид боєприпасів – після мінометних 120-мм мін та танкових 125-мм снарядів, який виготовляється за українською технологією та із залученням вузькопрофільних фахівців з України на закордонних потужностях.
Як повідомляється, снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 “Гвоздика” (максимальна дальність ураження – 15200 м).
Зазначено, що замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких “Укроборонпром” підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальну дальність стрільби, перевірку купчастості при стрільбі, повноту розриву снаряду.
Як зауважують у Міноборони, характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного “радянського” зразка.
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