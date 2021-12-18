Німецький бренд спортивного одягу Adidas Originals заробив 5 924 ETH (Етеріумів), або 23,5 мільйонів доларів, від співпраці з Bored Ape Yacht Club (BAYC), колекціонером невзаємозамінних токенів (NFT) Gmoney і медіа-групою PUNKS.

Про це повідомляє американський новинний портал The Block.

Нещодавно бренд спортивного одягу Adidas уклав угоду про співпрацю з трьома видатними учасниками сфери NFT: Bored Ape Yacht Club, GMoney та PUNKS Comics.

Спочатку було випущено 20 тисяч NFT за ціною 0,2 ETH на суму $ 15,5 млн.

Ті, хто не встиг придбати першими зображення мавпи в спортивному костюмі й кросівках Adidas, могли взяти участь у другому етапі продажів NFT «Into the Metaverse».

По його завершенню компанія збільшила свою прибуток на $ 7,5 млн.