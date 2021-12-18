Про це повідомляє американський новинний портал The Block.
Нещодавно бренд спортивного одягу Adidas уклав угоду про співпрацю з трьома видатними учасниками сфери NFT: Bored Ape Yacht Club, GMoney та PUNKS Comics.
Спочатку було випущено 20 тисяч NFT за ціною 0,2 ETH на суму $ 15,5 млн.
Ті, хто не встиг придбати першими зображення мавпи в спортивному костюмі й кросівках Adidas, могли взяти участь у другому етапі продажів NFT «Into the Metaverse».
По його завершенню компанія збільшила свою прибуток на $ 7,5 млн.
- Раніше, унікальний токен був випадково проданий менш ніж 3000 доларів (2270 фунтів стерлінгів) – соту частину його ринкової ціни.
- Нагадаємо, згідно з технічними прогнозами, у 2022 році на NFT чекає занепад.
- Також студія Warner Bros. планує випустити спеціальні NFT-аватари за мотивами фільму “Матриця: Воскресіння”.