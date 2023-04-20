Перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл) став депутатом Київради від партії "Європейська солідарність".

Про це інформує пресслужба “Європейської солідарності”.

Зазначено, що Ільницький від самого початку бойових дій перебуває на фронті. Ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена “За заслуги”.

За словами Ільницького, після деокупації Миколаєва, Херсона, частини Херсонської області, 28 окрему механізовану бригаду передислоковано у Донецьку область. “Наш рубіж – це північна сторона Бахмута”, – наголосив він.

Як розповів полковник Ільницький у ЗМІ, для України Бахмут важливий тим, що це місце, де ЗСУ знищують багато сил ворога і його техніки. Росіяни мають на меті вийти на адміністративні кордони і захопити повністю Донецьку та Луганську області.