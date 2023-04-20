Про це інформує пресслужба “Європейської солідарності”.
Зазначено, що Ільницький від самого початку бойових дій перебуває на фронті. Ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена “За заслуги”.
За словами Ільницького, після деокупації Миколаєва, Херсона, частини Херсонської області, 28 окрему механізовану бригаду передислоковано у Донецьку область. “Наш рубіж – це північна сторона Бахмута”, – наголосив він.
Як розповів полковник Ільницький у ЗМІ, для України Бахмут важливий тим, що це місце, де ЗСУ знищують багато сил ворога і його техніки. Росіяни мають на меті вийти на адміністративні кордони і захопити повністю Донецьку та Луганську області.
“Не маючи ніяких перемог, російське військове керівництво зробило ставку саме на Бахмут, оскільки визнати свою поразку йому дуже не хочеться. Поки ми тут, під Бахмутом, тримаємо оборону, десь готується сила, яка буде проводити наступальні дії та звільняти українські території”, – резюмував депутат.
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