Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що партію з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва передадуть у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам, переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Порошенко наголосив, що задля такого результату варто було битися майже три місяці й зробити неймовірне, оскільки команду запевняли, що неможливо буде отримати експортну ліцензію на бойову техніку. Це перший прецедент, коли волонтерським коштом купується бойова техніка для українських десантників.

Він подякував італійському уряду, й українському посольству в Італії, а також Мініоборони, Генштабу, який видавав усі необхідні документи.

“Це прецедент – ми постачимо бойову техніку Десантно-штурмовим військам України спільно”, – пояснив політик.



Перший прецедент: Фонд Порошенка спільно з волонтерами придбають бронемашини італійського виробництва для української армії // 2 фото

Він також зауважив, що перемога – це велика спільна справа, “навіть якщо хтось називає піаром меценатство та волонтерство”. Та нагадав, що найсильніша риса українців – це солідарність.

“Нашим воїнам потрібно більше броні. Від її кількості залежить наскільки швидко і вдало наше військо зможе провести контрнаступ і викинути рашистів геть з України. Цього чекають мільйони українців. Коли це відбудеться, залежить від кожного з нас. Ми сильні, коли солідарні. Поки ви дофінансуєте закупівлю бронемашин, Фонд Порошенка вже готує кошти на нові проекти. Будемо тримати вас у курсі і звітувати за кожну гривню”, – зазначив Порошенко.

У пресслужбі зауважили, що підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 400 мільйонів гривень. За ці кошти придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчові продукти (зокрема велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Нагадаємо, Петро Порошенко розповів про те, що перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка, уже вирушила з Великої Британії до України, аби допомогти нашим захисникам.