Про це повідомляє прес–служба СБУ.

“СБУ заборонила в’їзд російському співакові Валерію Сюткіну через його висловлювання з приводу “доцільності” анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ“, – йдеться в повідомленні.

В той же час в спецслужбі також пояснили, як працює процедура заборони на в’їзд в Україну громадянам інших держав.

СБУ приймає рішення про заборону в разі наявності інформації про дії іноземця, що несуть загрозу нацбезпеці; Крім СБУ, заборонити в’їзд також можуть інші держоргани, зокрема, Державна прикордонна служба; У разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема, адміністративного кордону з Кримом, питання розглядається Держприкордонслужбою; При наявності інформації про іноземних артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію Росії проти України, СБУ передає дані в Держприкордонслужбу.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) не бачить причин не пускати до України російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в анексованому Криму.

Однак після цього в аеропорту Запоріжжя представники прикордонної служби не пустили в Україну кількох російських акторів, які прибули рейсом з Варшави (Польща).

На пункті паспортного контролю стосовно акторів спрацювала база даних щодо додаткових обставин перетину ними державного кордону. Прикордонники встановили, що актори незаконно відвідували територію тимчасово окупованого півострова Крим.