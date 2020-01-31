Про це повідомляє прес–служба СБУ.
“СБУ заборонила в’їзд російському співакові Валерію Сюткіну через його висловлювання з приводу “доцільності” анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ“, – йдеться в повідомленні.
В той же час в спецслужбі також пояснили, як працює процедура заборони на в’їзд в Україну громадянам інших держав.
- СБУ приймає рішення про заборону в разі наявності інформації про дії іноземця, що несуть загрозу нацбезпеці;
- Крім СБУ, заборонити в’їзд також можуть інші держоргани, зокрема, Державна прикордонна служба;
- У разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема, адміністративного кордону з Кримом, питання розглядається Держприкордонслужбою;
- При наявності інформації про іноземних артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію Росії проти України, СБУ передає дані в Держприкордонслужбу.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) не бачить причин не пускати до України російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в анексованому Криму.
Однак після цього в аеропорту Запоріжжя представники прикордонної служби не пустили в Україну кількох російських акторів, які прибули рейсом з Варшави (Польща).
На пункті паспортного контролю стосовно акторів спрацювала база даних щодо додаткових обставин перетину ними державного кордону. Прикордонники встановили, що актори незаконно відвідували територію тимчасово окупованого півострова Крим.
- Раніше повідомлялося, що депутати чотирьох фракцій вимагають від Служби безпеки України (СБУ) не пускати до України російських виконавців, які відкрито підтримують анексію Криму, зокрема Валерія Сюткіна та Олександра Сєрова.
- Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російської групи “Воровайки” в’їзд на територію України.