Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Збройні сили України у межах літньої кампанії повернули більше території, ніж Російська Федерація захопила за час свого зимового наступу.

Джерело: пресслужба Міноборони Великої Британії

“Під час літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ”, – йдеться у дописі.

Водночас Грем Еллісон — професор державного управління імені Дугласа Діллона в Гарвардському університеті – вважає, що якщо ЗСУ продовжать наступати на півдні такими ж темпами, як зараз, для деокупації територій знадобиться близько 16-ти років.

“Станом на сьогодні Росія контролює близько 17 % території України. Якщо в наступні тижні українські сили не досягнуть успіху, більшого ніж досі, Україна не відвоює всю свою територію протягом 16 років”, – наголосив він.