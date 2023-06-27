Джерело: пресслужба Міноборони Великої Британії
“Під час літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ”, – йдеться у дописі.
Водночас Грем Еллісон — професор державного управління імені Дугласа Діллона в Гарвардському університеті – вважає, що якщо ЗСУ продовжать наступати на півдні такими ж темпами, як зараз, для деокупації територій знадобиться близько 16-ти років.
“Станом на сьогодні Росія контролює близько 17 % території України. Якщо в наступні тижні українські сили не досягнуть успіху, більшого ніж досі, Україна не відвоює всю свою територію протягом 16 років”, – наголосив він.
- Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км.
- Збройний заколот ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина суттєво не вплинув на здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, українські підрозділи просуваються під Бахмутом з півночі й півдня.
- Збройні сили України взяли під контроль Рівнопіль у Донецькій області. 31-а окрема механізована бригада записала відео зі звільненого населеного пункту.
- Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові зачистили зайнятий російськими підрозділами плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас.