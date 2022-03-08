У Харкові в бою з російськими окупантами загинув український військовий з позивним "Художник" Артем Азаров.

Про це повідомляють #Букви.

Він помер від мінометного обстрілу під час виконання важливого бойового завдання разом з побратимами із ЗСУ.

У цивільному житті Артем був талановитим художником. Він поєднував мистецьку сферу та заняття боксом, а також був для багатьох тренером та наставником.

Наразі у Харкові лишилося чимало його картин. Їх варто зберегти задля увічнення його подвигу.