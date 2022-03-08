Про це повідомляють #Букви.
Він помер від мінометного обстрілу під час виконання важливого бойового завдання разом з побратимами із ЗСУ.
У цивільному житті Артем був талановитим художником. Він поєднував мистецьку сферу та заняття боксом, а також був для багатьох тренером та наставником.
Наразі у Харкові лишилося чимало його картин. Їх варто зберегти задля увічнення його подвигу.
- Нагадаємо, що наказ бомбити з літака мирні квартали та житлові будинки Харкова надав російський генерал Олег Маковецький. Виявилося, що чоловік сам родом із Чугуєва Харківської області.
- Також мер Харкова Ігор Терехов виступив з відеозверненням, у якому вкотре говорив про обстріли міста.
- Відомо, що ворог продовжує обстріли житлових масивів у Харкові. Також місто раніше обстріляли з систем залпового вогню Бм-21 “Град”.