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Він помер від мінометного обстрілу під час виконання важливого бойового завдання разом з побратимами із ЗСУ.

Фото з відкритих джерел

У цивільному житті Артем був талановитим художником. Він поєднував мистецьку сферу та заняття боксом, а також був для багатьох тренером та наставником.

Наразі у Харкові лишилося чимало його картин. Їх варто зберегти задля увічнення його подвигу.