Під час масштабних навчань поблизу Тайваню Китай здійснив кілька пусків балістичних ракет у виключну морську економічну зону Японії, щоб стримати втручання Токіо в будь-які непередбачувані ситуації через протоку. Пуски санкціонував особисто голова КНР Сі Цзіньпін.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на свої джерела.

Масштабні навчання почалися 4 серпня в межах жорсткої відповіді Китаю на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Пекін вважає своєю провінцією, яку необхідно возз’єднати з материком, силою, якщо необхідно.

П’ять з 11 китайських балістичних ракет, запущених того дня, впали у ВЕЗ Японії, що викликало протест прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіда.

Сі ухвалив план, що охоплює ВЕЗ Японії, щоб застерегти адміністрацію Кісіда від посилення участі Токіо в Тайванській протоці шляхом зміцнення альянсу безпеки зі Сполученими Штатами.

Китайський лідер також віддав перевагу проведенню навчань у водах, що перекривають ВЕЗ Японії, оскільки військова блокада морських районів буде неминучим у разі фактичної операції по взяттю під контроль острова, повідомили джерела.

Китайські військові припускають, що сили США відправлять кораблі та винищувачі зі своїх баз на Окінаві та інших частинах Японії для підтримки Тайваню, якщо Пекін розпочне операцію з захоплення демократично керованого острова з населенням 24 мільйони людей.

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У жовтні минулого року Сі та Кісіда домовилися шукати “конструктивних і стабільних” відносин напередодні 50-річчя нормалізації дипломатичних відносин під час своїх перших телефонних переговорів після того, як японський лідер вступив на посаду.

Однак двосторонні відносини швидко погіршилися на тлі зростання напруженості.

На знак протесту проти критики Японією Китаю разом зі Сполученими Штатами та іншими членами “Великої сімки” за посилення військового тиску на Тайвань після візиту Пелосі міністр закордонних справ Китаю Ван І раптово скасував заплановану на 4 серпня зустріч з японським колегою Йошімасою Хаясі в Пномпені.

Наступного дня Ван вийшов з російським міністром Сергієм Лавровим, коли Хаясі виступав на регіональній зустрічі міністрів, що відбулася в столиці Камбоджі.