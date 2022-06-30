Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники на 100% виконали свою місію у Сєвєродонецьку та вийшли з окупованого росіянами міста без втрат.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Гайдай наголосив, що українські військові повністю виконали свої завдання у Сєвєродонецьку – і за часом стримання ворога, і по його ураженню.

“При відході з міста не було жодного загиблого українського воїна”, – зауважив він.

Як відомо, наказ про вихід з Сєвєродонецька українські військові отримали 24 червня. Вже наступного дня росіяни повністю окупували місто.

Що стосується ситуації у Луганській області загалом, то окупанти намагаються здійснити прорив до Лисичанська з різних напрямків.

Через це місто перебуває під постійними хаотичними обстрілами, а тому в’їзд та виїзд з Лисичанська ускладнений. Окрім цього, всі дороги засипані осколками.

Та попри це, гуманітарні вантажі до Лисичанська продовжують доставляти. Тому у місті є запас харчів, ліків та засобів для очищення води.