Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Сергій Гайдай наголосив, що українські військові повністю виконали свої завдання у Сєвєродонецьку – і за часом стримання ворога, і по його ураженню.
“При відході з міста не було жодного загиблого українського воїна”, – зауважив він.
Як відомо, наказ про вихід з Сєвєродонецька українські військові отримали 24 червня. Вже наступного дня росіяни повністю окупували місто.
Що стосується ситуації у Луганській області загалом, то окупанти намагаються здійснити прорив до Лисичанська з різних напрямків.
Через це місто перебуває під постійними хаотичними обстрілами, а тому в’їзд та виїзд з Лисичанська ускладнений. Окрім цього, всі дороги засипані осколками.
Та попри це, гуманітарні вантажі до Лисичанська продовжують доставляти. Тому у місті є запас харчів, ліків та засобів для очищення води.
- Нагадаємо, окупанти практично повністю зруйнували Сєвєродонецьку ТЕЦ. Вони знищили її внаслідок бойових дій у Луганській області.
- Також за даними Інститут вивчення війни, під час наступу на Сєвєродонецьк російські війська зазнали значних втрат.