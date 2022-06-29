Про це повідомила пресслужба “Енергоатому” в Telegram.
Сєвєродонецька ТЕЦ є однією з найбільших в Україні теплоелектроцентралей. Підприємство розташовано в місті Сєвєродонецьк Луганській області. Воно призначене для тепло- та електропостачання місту та заводу “Азот”.
Зазначимо, що російські окупаційні війська повністю захопили Сєвєродонецьк. Виїхати з міста можна лише на підконтрольну Росії територію.
Українські захисники залишили місто, не потрапивши в блокаду. Збройним силам України вдалося відійти на більш укріплені позиції.
За словами міського голови Сєвєродонецька Олександра Стрюка в етері телемарафону, місто не взяли у блокаду. Завдяки тактичному відступу вдалося зберегти життя нашим військовим. Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку залишається складною.
- Нагадаємо, темпи та результати наступного етапу поточної кампанії РФ можуть частково залежати від здатності росіян відновити бойову міць сил, які брали участь у Сєвєродонецькій битві. Решта війська у Сєвєродонецьку повинна буде форсувати річку Сіверський Донець, щоб брати участь у російському наступі.
- У Луганській області російські окупанти зосередили всі свої зусилля на захопленні Лисичанська та “перерізанні” траси Лисичанськ-Бахмут.
- Росіяни, які тимчасово окупували Запорізьку атомну електростанцію, готують серйозну провокацію на ЗАЕС. Окупанти хочуть звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.