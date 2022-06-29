Про це повідомила пресслужба “Енергоатому” в Telegram.

Сєвєродонецька ТЕЦ є однією з найбільших в Україні теплоелектроцентралей. Підприємство розташовано в місті Сєвєродонецьк Луганській області. Воно призначене для тепло- та електропостачання місту та заводу “Азот”.

Зазначимо, що російські окупаційні війська повністю захопили Сєвєродонецьк. Виїхати з міста можна лише на підконтрольну Росії територію.

Українські захисники залишили місто, не потрапивши в блокаду. Збройним силам України вдалося відійти на більш укріплені позиції.

За словами міського голови Сєвєродонецька Олександра Стрюка в етері телемарафону, місто не взяли у блокаду. Завдяки тактичному відступу вдалося зберегти життя нашим військовим. Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку залишається складною.