Пошукова операція в Маямі, де під завалами 12-поверхового будинку шукають тіла загиблих, майже завершена. Офіційно, рятувальники знайшли 97 тіл загиблих. Восьмеро осіб досі вважаються зниклими безвісти. Можливо, їх тіла досі під завалами.

Про це повідомляє американське видання Washington Post.

Представники місцевої влади повідомили, що скоро закінчать операцію з пошуку загиблих.

Важливо, що сім тіл, які витягли з-під завалів, поки що не вдалося ідентифікувати.

“Загальна кількість підтверджених смертей наразі становить 97 осіб. Це величезна втрата”, – сказала очільниця округу Маямі-Дейд Левін Кава.

З місця обвалу будинку вивезли понад 10 мільйонів кілограмів уламків та будівельного сміття. Рятувальники намагаються ідентифікувати та зберегти будь-які речі, які могли б бути пам’ятними для родин, що мешкали в будинку.

Тепер інженери вивчають ситуацію з кондомініумом Champlain Towers North. Це майже ідентична будівля, яку спорудив у той самий час той же забудовник. Поки що наказів про обов’язкову евакуацію не було.

Також невідомо, що буде на місці, де обвалився будинок. Частина місцевих мешканців сподівається, що збудують новий кондомініум. Решта наполягає, аби тут був меморіал пам’яті жертвам трагедії.