Підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха заарештували на два місяці.

Про це в Facebook повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець.

Підозрюваний повністю визнає свою провину. За його словами, конфлікт з Балухом стався на побутовому ґрунті.

У суді підозрюваний відмовився від адвоката.

“У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський районний суд заарештував на два місяці підозрюваного в заподіянні тяжких травм Володимиру Балух”, – йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.