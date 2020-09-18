Про це повідомив у своєму Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він уточнив, що подробиці затримання будуть повідомлені трохи пізніше.

“Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури”, – написав очільник МВС.

Тим часом народний депутат від “ЄС” Ірина Геращенко проінформувала в Facebook із посиланням на лікарів про стан колишнього політв’язня. За словами нардепа, Балух досі перебуває в стані медикаментозного сну.

“Від лікуючих лікарів Балуха: “Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у стані медикаментозного сну”. Й досі не відомо, скільки часу він знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування. Володя вже 11 днів у лікарні, в важкому стані”, – написала Геращенко.

ОНОВЛЕНО 20:15:

У пресслужбі поліції Києва повідомили подробиці затримання.

За даними слідства, в день нападу Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю визволення з російського полону в ресторані “Козак”.

“Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану “Edem”. Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню”, – йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили і опитали свідків інциденту, провели ряд оперативно-розшукових і слідчих дій.

Зрештою поліцейські встановили підозрюваного.

Сьогодні зловмисника затримали. Ним виявився місцевий житель, 1988 року народження. Згідно з даними поліції, зловмисник прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному з ресторанів.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.