Президент США Джо Байден та президент Афганістану Ашраф Гані домовились, що американська сторона проситиме в Конгресу понад 3,3 млрд доларів на підтримку афганських військових сил.

Про це повідомили в Білому домі.

Байден та Гані розмовляли щодо виведення американських військ з Афганістану. Вони засудили наступ талібів, які продовжують захоплювати афганські території, що суперечить мирним домовленостям.

З $3,3 млрд, мільярд доларів спрямують на фінансування афганських BBC (купівля літаків та палива, боєприпасів, необхідних запчастин і так далі). 700 мільйонів доларів – на виплату зарплат афганським військовослужбовцям.

До цього США виділили 266 мільйонів доларів гуманітарної допомоги афганському народу. Ще 300 мільйонів доларів потрібно на фінансування проєктів, пов’язаних з діяльністю Держдепартаменту США й Агенції США щодо міжнародного розвитку (USAID).

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.