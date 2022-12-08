Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України військовому льотчику Вадиму Ворошилову на псевдо "Karaya". Захисник збивав над Вінницькою 5 дронів-камікадзе "Shahed-136" та відвів свій несправний літак якомога далі від обласного центру.

Про це йдеться у відповідному указі Зеленського.

“Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Ворошилову Вадиму Олександровичу — майору”, — зазначив президент.

Згідно з указом, Ворошилова нагородили “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу”.

Вадим 12 жовтня збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, а також дві ракети у Вінницькій області.

Винищувач Ворошилова зазнав аварії 12 жовтня ввечері біля самої Вінниці. Того ж дня, коли Вадим збив 5 дронів-камікадзе, а напередодні 2 крилаті ракети.

Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці, і катапультувався.