Джерело: #Букви
Фото безпілотника з наліпкою чи не миттєво завірусилось у соціальних мережах, породивши низку мемів про нібито причетність виконавиці з України до атаки на Москву.
Варто зауважити. що протягом останнього часу у соціальних мережах часто жартують на тему таємної допомоги Ані Лорак для ЗСУ. Мовляв, співачка донатить на ЗСУ кошти, які отримує за концерти у Росії.
Часто це викликає обурення у росіян, тому співачці доводиться виправдовуватись перед громадянами країни-агресорки.
Зокрема в інтерв’ю російській журналістці Олені Жигаловій (Алёна Блин) вона заявила, що ніколи не допомогала і не буде допомагати армії, адже її брат загинув на війні в Афганістані, коли Лорак було 9 років.
ДОВІДКА. Після початку війни на Донбасі у 2014 році Ані Лорак продовжила жити та розвивати кар’єру в Росії. З того часу артистка жодного разу не висловила своєї позиції стосовно російсько-української війни.
Згодом, після 24 лютого співачка видалила свої сторінки у соціальних мережах. Проте 17 червня Ані Лорак вперше за 4 місяці з’явилася на екранах телевізорів. Її показали у розважальній програмі “Де логіка?” на каналі “ТНТ”. Хоча знімали випуск програми ще 20 лютого.
Зазначимо, що Ані Лорак разом зі своїм другом Філіпом Кіркоровим потрапила до списку артистів на платформі theylovewar.com, які підтримують повномасштабну війну проти України. У список вносять тих, хто підтримує або мовчить про широкомасштабну війну, поширює фейки та замовчує дії країни-агресора.
- Після початку повномасштабної російсько-української війни кар’єра співачки почала стрімко котитися вниз навіть у РФ, на чий бік вона встала після початку агресії. Відтак артиста вирішила спробувати себе у виступах в країнах Європи.
- Президент України Володимир Зеленський затвердив персональні економічні та інші санкції Ради національної безпеки і оборони України проти тих артистів, які підтримали російське вторгнення, або ж зайняли мовчазну позицію. До списку потрапила й Ані Лорак.
- Російська співачка українського походження Ані Лорак (справжнє ім’я – Кароліна Куєк), яка активно будує кар’єру у Росії та з 24 лютого ні словом не обмовилася про російське вторгнення та акти геноциду проти українського народу, перед святами раптом згадала про сімейні цінності.