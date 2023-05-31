30 травня Москву атакували кілька десятків безпілотників. Російська влада звинуватила в атаці Україну. Згодом у соцмережах почали публікувати фото збитих БпЛА і на одному з них була наліпка з текстом "Фонд помсти Ані Лорак".

Джерело: #Букви

Фото безпілотника з наліпкою чи не миттєво завірусилось у соціальних мережах, породивши низку мемів про нібито причетність виконавиці з України до атаки на Москву.

Варто зауважити. що протягом останнього часу у соціальних мережах часто жартують на тему таємної допомоги Ані Лорак для ЗСУ. Мовляв, співачка донатить на ЗСУ кошти, які отримує за концерти у Росії.

Часто це викликає обурення у росіян, тому співачці доводиться виправдовуватись перед громадянами країни-агресорки.

Зокрема в інтерв’ю російській журналістці Олені Жигаловій (Алёна Блин) вона заявила, що ніколи не допомогала і не буде допомагати армії, адже її брат загинув на війні в Афганістані, коли Лорак було 9 років.

ДОВІДКА. Після початку війни на Донбасі у 2014 році Ані Лорак продовжила жити та розвивати кар’єру в Росії. З того часу артистка жодного разу не висловила своєї позиції стосовно російсько-української війни.

Згодом, після 24 лютого співачка видалила свої сторінки у соціальних мережах. Проте 17 червня Ані Лорак вперше за 4 місяці з’явилася на екранах телевізорів. Її показали у розважальній програмі “Де логіка?” на каналі “ТНТ”. Хоча знімали випуск програми ще 20 лютого.

Зазначимо, що Ані Лорак разом зі своїм другом Філіпом Кіркоровим потрапила до списку артистів на платформі theylovewar.com, які підтримують повномасштабну війну проти України. У список вносять тих, хто підтримує або мовчить про широкомасштабну війну, поширює фейки та замовчує дії країни-агресора.