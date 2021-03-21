Сьогодні, 21 березня, до будівлі Офісу президента приїхали комунальники, які прибирають територію від сміття. Графіті поки ніхто не змиває.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, прохід до ОПУ вільний – присутня охорона, але люди мають змогу пройти і сфотографувати стіни будівлі.

Наразі ніхто не миє розмальовані шибки, не змивають графіті зі стін. Проте вже демонтували двоє вхідних дверей.

Після демонтажу дверей вхід до будівлі забили фанерою.

Фото: #Букви

У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.

Нагадаємо, що Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.