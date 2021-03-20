У суботу, 20 березня, до дня народження ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, прихильники одеського активіста скандують “Стерненко”, “Аваков чорт”, “Венедіктова чума”, “Волю Стерненку”. Протестувальники принесли плакати та банери.

На будівлі Офісу президента залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та закидували ними будівлю ОП. Зокрема, кілька фаєрів потрапило на дах будівлі.

За даними нашого кореспондента, поліція реагувала доволі спокійно. Однак Telegram-канал прихильників Стерненка “САМОЗАХИСТ” повідомив про сутички із поліцією.

Схоже, Офіс президента заздалегідь готувався до візиту прихильників Стерненка. Фаєри, якими протестувальники намагаються поцілити у вікна ОП, оперативно ліквідовують працівники Банкової за допомогою вогнегасників. Кореспондент #Букв бачив декілька таких “борців” з фаєрами.

Протестувальники вимагають:

звільнити засудженого Сергія Стерненка;

звільнити Андрія Антоненка та інших політв’язнів;

накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП Януковича, який, за їхніми даними, через заступників керівника Офісу Президента Олега Татарова та Андрія Смірнова керує судовою системою в Україні;

відправити у відставку генпрокурорку Ірину Венедіктову;

відправити у відставку голову МВС Арсена Авакова.





Акцію завершили видовищним феєрверком.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.