Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, прихильники одеського активіста скандують “Стерненко”, “Аваков чорт”, “Венедіктова чума”, “Волю Стерненку”. Протестувальники принесли плакати та банери.

На будівлі Офісу президента залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Фото: STERNENKO/Telegram

Учасники акції палили фаєри та закидували ними будівлю ОП. Зокрема, кілька фаєрів потрапило на дах будівлі.

За даними нашого кореспондента, поліція реагувала доволі спокійно. Однак Telegram-канал прихильників Стерненка “САМОЗАХИСТ” повідомив про сутички із поліцією.

Схоже, Офіс президента заздалегідь готувався до візиту прихильників Стерненка. Фаєри, якими протестувальники намагаються поцілити у вікна ОП, оперативно ліквідовують працівники Банкової за допомогою вогнегасників. Кореспондент #Букв бачив декілька таких “борців” з фаєрами.

Протестувальники вимагають:

  • звільнити засудженого Сергія Стерненка;
  • звільнити Андрія Антоненка та інших політв’язнів;
  • накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП Януковича, який, за їхніми даними, через заступників керівника Офісу Президента Олега Татарова та Андрія Смірнова керує судовою системою в Україні;
  • відправити у відставку генпрокурорку Ірину Венедіктову;
  • відправити у відставку голову МВС Арсена Авакова.


Акцію завершили видовищним феєрверком.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

  • 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув’язнили на 7 років та 3 місяці. Відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.
  • 27 лютого учасники протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.
  • Акції на підтримку активіста відбувалися також 8 та 9 березня. 