Про це повідомили у пресслужбі Нацполіціі.
“Виявлення гранат під дверима квартир матері та тещі: Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки. <...> У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва”, – йдеться у повідомленні.
- Напередодні в Національній поліції повідомили, що біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
- У гранатах, які підклали під двері квартири матері керівника “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна, вибухівки не виявили.
- У ніч з 22 на 23 липня голові “Центру протидії корупції” (ЦПК) Віталію Шабуніну підпалили будинок. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу.
- 31 грудня Віталій Шабунін заявив, що вибухівку підклали не лише біля будинку його матері, а й біля квартири батьків дружини.