Після того, як біля квартир матері і батьків дружини співзасновника та голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна знайшли вибухівку, поліція запропонувала йому особисту охорону.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіціі.

“Виявлення гранат під дверима квартир матері та тещі: Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки. <...> У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва”, – йдеться у повідомленні.