Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо втратив можливість збирати кошти на політичні кампанії на демократичній платформі ActBlue. Його обліковий запис видалили після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

На платформі пояснили, що видалили сторінку Куомо, на якій будь-хто охочий міг надіслати кошти на підтримку його політичних кампаній. Як відомо, він збирався балотуватися на четвертий термін, як губернатор Нью-Йорка.

ActBlue – демократична платформа для збирання коштів, а також PAC – перестали працювати в четвер вдень.

Якщо спробувати надсилати кошти на підтримку Куомо, отримаєте повідомлення: “Ви намагалися зробити внесок на сторінку збору коштів, на якій немає активних отримувачів… Можливо власник видалив сторінки чи комітети й організації, відповідальні за збір коштів”.

В ActBlue підтвердили, що обліковий запис Куомо більше не активний.

Наразі Куомо залишається кандидатом у губернатори в Нью-Йорку. Як тепер фінансуватиметься його кампанія — невідомо. Зазвичай основну частину коштів Куомо збирав саме через ActBlue, хоча це й не були великі суми.

Куомо втратив підтримку своїх союзників та національних лідерів, які раніше його підтримували. Поки невідомо, як розслідування щодо Куомо вплине на його політичне майбутнє. Якщо він не подасть у відставку – може початися процедура імпічменту. Для цього потрібен місяць. Судовий процес у Сенаті штату може розпочатися наприкінці вересня – на початку жовтня.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Загалом, генпрокурорка зауважила на свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також жінки, які раніше скаржилися на сексуальні домагання з боку Куомо. Були проаналізовані десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (загалом – 74 тисячі доказів).