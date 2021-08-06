Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
На платформі пояснили, що видалили сторінку Куомо, на якій будь-хто охочий міг надіслати кошти на підтримку його політичних кампаній. Як відомо, він збирався балотуватися на четвертий термін, як губернатор Нью-Йорка.
ActBlue – демократична платформа для збирання коштів, а також PAC – перестали працювати в четвер вдень.
Якщо спробувати надсилати кошти на підтримку Куомо, отримаєте повідомлення: “Ви намагалися зробити внесок на сторінку збору коштів, на якій немає активних отримувачів… Можливо власник видалив сторінки чи комітети й організації, відповідальні за збір коштів”.
В ActBlue підтвердили, що обліковий запис Куомо більше не активний.
Наразі Куомо залишається кандидатом у губернатори в Нью-Йорку. Як тепер фінансуватиметься його кампанія — невідомо. Зазвичай основну частину коштів Куомо збирав саме через ActBlue, хоча це й не були великі суми.
Куомо втратив підтримку своїх союзників та національних лідерів, які раніше його підтримували. Поки невідомо, як розслідування щодо Куомо вплине на його політичне майбутнє. Якщо він не подасть у відставку – може початися процедура імпічменту. Для цього потрібен місяць. Судовий процес у Сенаті штату може розпочатися наприкінці вересня – на початку жовтня.
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Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.
Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.
Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.
Загалом, генпрокурорка зауважила на свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.
Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також жінки, які раніше скаржилися на сексуальні домагання з боку Куомо. Були проаналізовані десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (загалом – 74 тисячі доказів).
- Раніше повідомлялося, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн через гучний секс-скандал втратив роботу і дружину. Звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти. Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хаєк. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.
- У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.
- У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.