Про це повідомляє The New York Times.

Колишній мер Індіани Піт Буттіджич, який переміг на кокусах Демократичної партії в Айові, заявив, що вибуває з президентської гонки.

“Сьогодні ввечері я приймаю важке рішення призупинити свою кампанію на пост президента”, — повідомив він в неділю, 1 березня.

Варто зазначити, що відповідне рішення Буттіджич прийняв лише за 48 годин до “супервівторка” — дня, коли в більшості штатів пройдуть попередні вибори (праймеріз), під час яких будуть обрані делегати від штатів на з’їзди по вибору кандидатів в президенти від кожної з партій.

У зв’язку з рішенням вийти з президентської гонки Буттіджич скасував плани щодо проведення недільного мітингу в Далласі та збору коштів в Остіні в понеділок, 2 березня.

Крім цього, під час вечірньої конференції з донорами компанії політик сказав, що він з жалем прийняв рішення, але прийшов до висновку, що це “правильне рішення, коли ми дивимося на математику”. За словами одного з учасників дзвінка, Біттіджич сказав, що він стурбований впливом, який він матиме на гонку, залишаючись в ній, оскільки демократам необхідно висунути “правильного кандидата” проти чинного президента Дональда Трампа. Про кого саме йдеться — невідомо.

ДОВІДКА. Пітер Пол Монтгомері Буттіджич – американський політик і колишній офіцер військово-морської розвідки США. Мер міста Саут-Бенд в 2012-2020 роках.

Буттіджич — випускник Гарвардського університету. З 2007 по 2010 рік він працював у консалтинговій фірмі McKinsey and Company. Служив офіцером розвідки в Військово-морському резерві США з 2009 по 2017 рр., де отримав звання лейтенанта. У цьому званні він служив в Афганістані.

У січні 2019 року Буттіджич оголосив, що збирається висуватися кандидатом від Демократичної партії на посаду президента США на виборах 2020 року. Його політична платформа включає в себе підтримку загальнодоступної медицини, захист навколишнього середовища, більш жорстке законодавство щодо купівлі вогнепальної зброї, прийняття федерального законодавства, що забороняє дискримінацію на роботі стосовно представників ЛГБТ, боротьбу з нерівністю і бідністю.

Буттіджич – християнин. Він був хрещений як католик у дитинстві. У 2015 році, під час інтерв’ю газеті South Bend Tribune, Буттіджич оголосив, що він гей. У грудні 2017 року він оголосив про свої заручини з Частеном Глезманом, вчителем середньої школи. Вони одружилися в 2018 році.