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Південна Корея назвала Іран «ворогом ОАЕ» – у Тегерані зажадали вибачень

Іран і Південна Корея викликали послів через поглиблення суперечку щодо коментаря президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, котрий назвав Ісламську республіку ворогом Об’єднаних Арабських Еміратів.

П’ятниця, 20 січня 2023, 01:36
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Про це інформує Reuters.

На початку цього тижня Юн, розмовляючи з південнокорейськими військами, дислокованими в Абу-Дабі, зазначив, що Південна Корея та ОАЕ перебувають у “дуже схожих” обставинах, кожна з яких зіштовхується з Північною Кореєю та Іраном як з “ворогом та найбільшою загрозою”.

Відносини між Сеулом і Тегераном вже були напруженими через заморожені іранські кошти в Південній Кореї та підозри щодо торгівлі зброєю між Іраном та КНДР.

Офіс Юна заявив, що його коментар мав на меті підбадьорити південнокорейських армійців, тоді як Міністерство закордонних справ заявило, що неодноразово надавало пояснення Тегерану.

Згідно зі звітом офіційного інформаційного агентства Ірану, Тегеран викликав посла Південної Кореї Юн Кан Хеона, попередивши, що двосторонні відносини можуть бути переглянуті, “якщо проблема не буде вирішена”.

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Заступник глави МЗС Ірану з юридичних питань Реза Наджафі заявив, що Тегеран має “глибоко вкорінені та дружні відносини” з більшістю сусідів. Він назвав коментар Юна “втручанням”, додавши, що він “підриває мир і стабільність у регіоні”.

Наджафі також звинуватив Сеул у “недружньому підході” до Ірану та згадав питання про “заморожені кошти”. Іран неодноразово вимагав звільнити близько 7 мільярдів доларів, заморожених у банках Південної Кореї під санкціями США.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що його віце-міністр Чо Хюн Донг викликав посла Ірану в Сеулі Саїда Бадамчі Шабестарі, аби поскаржитися на зауваження Наджафі.

Міністерство заявило, що Наджафі зробив “абсолютно безпідставну” заяву про те, що Юн натякнув на розробку ядерної зброї. Минулого тижня Юн зазначив, що Сеулу, можливо, доведеться домагатися передислокації тактичної ядерної зброї США для стримування Північної Кореї.

Раніше Сеул і Тегеран вели переговори про способи розморожування коштів і про відновлення імпорту іранської нафти. Південна Корея колись була одним із найбільших покупців нафти Ірану в Азії, але припинила імпорт після того, як Вашингтон запровадив санкції проти Тегерана в 2018 році.

Теги: дипломати, заморожені рахунки, ОАЕ, Південна Корея, посли, Сеул, суперечка

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