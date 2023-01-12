Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що країна може розробити власну ядерну зброю або закликати США передислокувати її на Корейський півострів, якщо загроза з боку Північної Кореї зростатиме. Це вперше лідер країни прямо порушив питання перспективи через десятиліття.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Перспектива Південної Кореї, неядерної держави, отримати власну зброю, загрожує дестабілізувати зусилля з ядерного роззброєння та розпалити й без того високу напруженість у відносинах з Пхеньяном. Цю ідею довго відкидали США та попередні адміністрації в Сеулі, хоча опитування показали, що її підтримує більшість населення країни.

Якщо проблема стане серйознішою, ми можемо придбати власну ядерну зброю, наприклад, розгорнути тактичну ядерну зброю тут, у Південній Кореї, — зазначив пан Юн після зустрічі з представниками оборони Південної Кореї. Але важливо вибрати реалістично можливі варіанти”, – додав він, сказавши, що США та Південна Корея обговорюють обмін інформацією та спільне виконання планів стримування ядерної загрози Північної Кореї.

12 січня Офіс президента Південної Кореї опублікував зауваження, акцентувавши, що змін у політиці країни щодо дотримання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї не відбулось. “Щоб ефективно стримувати загрози з боку Північної Кореї, наш уряд зосереджувався на зміцненні розширеного стримування США і Південної Кореї”, — заявили в офісі президента.

Потужні випробування зброї лідером КНДР Кім Чен Ином і зростання ядерної загрози розпалили дискусію в Південній Кореї щодо розгортання та розробки ядерної зброї як засобу стримування. Пан Юн наполягав на тому, щоб Вашингтон дозволив Сеулу брати більше участі в управлінні ядерною зброєю, включаючи планування та спільні навчання.

Південна Корея захищена ядерною парасолькою США, згідно з якою Вашингтон використовуватиме свою зброю для захисту свого союзника. США вивели свою тактичну ядерну зброю з Південної Кореї на початку 1990-х років відповідно до угоди про роззброєння з Радянським Союзом, і Вашингтон відхилив заклики щодо її передислокації.

Колишній чиновник Ради національної безпеки Південної Кореї Чеон Сон-вун зазначив, що Юн зробив першу серйозну заяву південнокорейського лідера про перспективу ядерного озброєння.

Опозиційна партія Південної Кореї засудила зауваження президента, назвавши їх “абсолютно нереалістичними” та недоречними в умовах ескалації напруженості на Корейському півострові.

Якщо ми будемо прагнути до ядерного озброєння, то як закликатимемо Північну Корею відмовитися від ядерної зброї?”, – наголосив лідер опозиційної партії Лі Чже Мен.

США публічно не зреагували на коментарі пана Юна. Минулого тижня президент США Байден заперечив, що дві країни обговорюють спільні навчання з використанням ядерних засобів США.

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса і колишній високопосадовець Держдепартаменту Роберт Ейнхорн сказав, що незрозуміло, чому Юн зараз обговорює ядерну зброю Південної Кореї, але припустив, що це може бути зроблено для того, щоб заспокоїти прихильників усередині країни, спонукати Пекін приборкати Пхеньян або чинити тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона відіграла важливішу роль у розвитку розширеного стримування.

Водночас підтримка розробки ядерної зброї у Південній Кореї зросла під час загострення напруженості у відносинах із Північною Кореєю. Опитування, проведене Чиказькою радою з глобальних справ, показало, що у 2018 році, коли лідери двох країн брали участь у низці самітів, підтримка становила близько 55%. Через те, що переговори зайшли в глухий кут, а Північна Корея проводить ракетні випробування, торік підтримка зросла до 70%.

За словами аналітиків, коментарі пана Юна спрямовані на те, щоб дати сигнал КНДР, що Південна Корея готова розглянути крайні заходи, якщо Пхеньян продовжуватиме погрожувати Сеулу. Проте, малоймовірно, що Вашингтон серйозно розглядатиме можливість розміщення ядерної зброї на Корейському півострові, вважають вони.

Своєю чергою, пан Юн заявив, що ядерної парасольки США недостатньо, аби заспокоїти південнокорейську громадськість перед обличчям дедалі агресивнішої політики Північної Кореї.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до “експоненціального збільшення” арсеналу ядерної зброї своєї країни у відповідь на, як він стверджує, загрози з боку Південної Кореї та Сполучених Штатів.

У 2022 році режим Кім Чен Ина випробував більше ракет, ніж будь-коли в історії Північної Кореї. Збільшення обсягів озброєння та провокації з боку Пхеньяна підштовхують Збройні сили Південної Кореї до дзеркальної підготовки.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей різко розкритикував тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

26 жовтня 2022 року Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни, після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.