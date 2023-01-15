Про це інформує Reuters.
Експорт нафти Тегераном був обмежений після того, як колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році вийшов з ядерної угоди 2015 року та відновив санкції, спрямовані на обмеження експорту нафти та пов’язаних з ним надходжень уряду Ірану.
Під час каденції президента Джо Байдена, який прагнув відновити ядерну угоду, експорт почав збільшуватись і продовжував зростати, навіть попри зупинку переговорів і конкуренцію з боку російської сирої нафти, яка продається зі значними знижками.
Енергетичний консультант SVB International заявив, що експорт сирої нафти з Ірану в грудні становив у середньому 1,137 мільйона барелів на день, що на 42 000 барелів на день більше, ніж у листопаді, і є найвищим показником 2022 року, який SVB повідомила на основі попередніх оцінок.
Проект держбюджету Ірану базується на ще більших поставках у 1,4 мільйона барелів на добу, повідомило цього тижня напівофіційне інформаційне агентство Fars.
Наразі найбільшим покупцем іранської нафти залишається Китай. Водночас підсанкційний Тегеран продає сиру нафту за підробними документами, аби приховати справжнє походження.
Також минулого року Іран наростив співпрацю з Венесуелою, надсилаючи їй свою легку нафту для подальшого перероблення та окремі хімічні компоненти, необхідні при виробництві сирої нафти, придатної для експорту.
Водночас відроджена ядерна угода дозволить Ірану збільшити продажі колишнім покупцям, таким як Південна Корея та Європа.
Одначе, переговори зайшли в глухий кут з вересня, і спецпредставник Вашингтона з питань Ірану заявив у листопаді 2022 року, що придушення антиурядових протестів та продаж безпілотників Росії відвернули увагу Вашингтона від угоди.
Зауважимо, Іран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.
- Оскільки санкції та витрати, пов’язані з повномасштабним вторгненням в Україну, негативно впливають на економіку Росії, країна як ніколи залежить від експорту нафти та нафтопродуктів. Протягом минулого року ЄС здійснив значні кроки, щоб припинити свою залежність від імпорту російських енергоносіїв та припинити фінансування неспровокованих і незаконних нападів Кремля на Україну та Європу.
- Флагманська російська нафта продається за ціною, вдвічі меншою від ринкової – і значно нижчою від ліміту, встановленого G7 – після санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу нафти.
- У середині вересня Сполучені Штати, Європейський Союз та країни “Великої сімки” ввели заборону на перевезення російської нафти і нафтопродуктів морем.