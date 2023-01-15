Експорт іранської нафти досяг нових максимумів за останні два місяці 2022 року та успішно починає 2023 рік, попри санкції США.

Про це інформує Reuters.

Експорт нафти Тегераном був обмежений після того, як колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році вийшов з ядерної угоди 2015 року та відновив санкції, спрямовані на обмеження експорту нафти та пов’язаних з ним надходжень уряду Ірану.

Під час каденції президента Джо Байдена, який прагнув відновити ядерну угоду, експорт почав збільшуватись і продовжував зростати, навіть попри зупинку переговорів і конкуренцію з боку російської сирої нафти, яка продається зі значними знижками.

Енергетичний консультант SVB International заявив, що експорт сирої нафти з Ірану в грудні становив у середньому 1,137 мільйона барелів на день, що на 42 000 барелів на день більше, ніж у листопаді, і є найвищим показником 2022 року, який SVB повідомила на основі попередніх оцінок.

Проект держбюджету Ірану базується на ще більших поставках у 1,4 мільйона барелів на добу, повідомило цього тижня напівофіційне інформаційне агентство Fars.

Наразі найбільшим покупцем іранської нафти залишається Китай. Водночас підсанкційний Тегеран продає сиру нафту за підробними документами, аби приховати справжнє походження.

Також минулого року Іран наростив співпрацю з Венесуелою, надсилаючи їй свою легку нафту для подальшого перероблення та окремі хімічні компоненти, необхідні при виробництві сирої нафти, придатної для експорту.

Водночас відроджена ядерна угода дозволить Ірану збільшити продажі колишнім покупцям, таким як Південна Корея та Європа.

Одначе, переговори зайшли в глухий кут з вересня, і спецпредставник Вашингтона з питань Ірану заявив у листопаді 2022 року, що придушення антиурядових протестів та продаж безпілотників Росії відвернули увагу Вашингтона від угоди.

Зауважимо, Іран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.