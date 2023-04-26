26 квітня президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль провели переговори в Білому домі, би поглибити співпрацю щодо стримування ядерної ескалації Північної Кореї на тлі занепокоєння щодо її зростаючого збройового арсеналу.

Про це інформує Reuters.

Вітаючи Юна у Білому домі, Байден зазначив, що нині сторони святкують “залізний альянс, спільне бачення майбутнього та глибоку дружбу між Республікою Корея та Сполученими Штатами”.

Юн, виступаючи в Овальному кабінеті розкритикував Китай і Росію за агресивну політику. Він наголосив, що спроби “змінити статус-кво силою, фрагментація та порушення ланцюга постачань, проблеми з продовольчою та енергетичною безпекою загрожують глобальному миру та стабільності”.

Окрім цього, Байден і Юн використали перший офіційний державний візит лідера Південної Кореї за понад десять років, аби надіслати попередження лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.

Програми озброєнь Північної Кореї, які швидко розвиваються, включно з балістичними ракетами, що можуть досягати міст США, викликали питання про те, чи справді Сполучені Штати використають свою ядерну зброю для захисту Південної Кореї в межах “розширеного стримування”.

Зокрема опитування громадської думки в Південній Кореї показують, що більшість населення хоче, щоб Сеул мав власне ядерне озброєння, проти чого виступає Вашингтон.

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі очікує, що саміт принесе “важливі результати” з таких питань, як розширене стримування, кібербезпека, пом’якшення клімату, зовнішня допомога та економічні інвестиції.

Згідно з новою “Вашингтонською декларацією”, США нададуть Південній Кореї детальну інформацію щодо планування на випадок надзвичайних ситуацій, щоб запобігти будь-якому ядерному інциденту в регіоні та реагувати на нього через Ядерну консультативну групу США та Південної Кореї.

Офіційні особи акцентували, що жодна ядерна зброя США не буде повернена на півострів, а Південна Корея й надалі не матиме контролю над ядерним арсеналом Сполучених Штатів.

Південна Корея також підтвердить свою відданість договору про нерозповсюдження ядерної зброї та свій неядерний статус.

Узгоджені кроки не відповідають вимогам декого у Південній Кореї та навряд чи змінять напрям власної ядерної програми Північної Кореї. Але вони могли б дозволити Юну стверджувати своїй внутрішній авдиторії, що Вашингтон “серйозно сприймає занепокоєння Південної Кореї”.

Раніше стало відомо, що США координуватимуть роботу з Південною Кореєю у напрямку збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії.