Про це інформує Reuters.
Вітаючи Юна у Білому домі, Байден зазначив, що нині сторони святкують “залізний альянс, спільне бачення майбутнього та глибоку дружбу між Республікою Корея та Сполученими Штатами”.
Юн, виступаючи в Овальному кабінеті розкритикував Китай і Росію за агресивну політику. Він наголосив, що спроби “змінити статус-кво силою, фрагментація та порушення ланцюга постачань, проблеми з продовольчою та енергетичною безпекою загрожують глобальному миру та стабільності”.
Окрім цього, Байден і Юн використали перший офіційний державний візит лідера Південної Кореї за понад десять років, аби надіслати попередження лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.
Програми озброєнь Північної Кореї, які швидко розвиваються, включно з балістичними ракетами, що можуть досягати міст США, викликали питання про те, чи справді Сполучені Штати використають свою ядерну зброю для захисту Південної Кореї в межах “розширеного стримування”.
Зокрема опитування громадської думки в Південній Кореї показують, що більшість населення хоче, щоб Сеул мав власне ядерне озброєння, проти чого виступає Вашингтон.
Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі очікує, що саміт принесе “важливі результати” з таких питань, як розширене стримування, кібербезпека, пом’якшення клімату, зовнішня допомога та економічні інвестиції.
Згідно з новою “Вашингтонською декларацією”, США нададуть Південній Кореї детальну інформацію щодо планування на випадок надзвичайних ситуацій, щоб запобігти будь-якому ядерному інциденту в регіоні та реагувати на нього через Ядерну консультативну групу США та Південної Кореї.
Офіційні особи акцентували, що жодна ядерна зброя США не буде повернена на півострів, а Південна Корея й надалі не матиме контролю над ядерним арсеналом Сполучених Штатів.
Південна Корея також підтвердить свою відданість договору про нерозповсюдження ядерної зброї та свій неядерний статус.
Узгоджені кроки не відповідають вимогам декого у Південній Кореї та навряд чи змінять напрям власної ядерної програми Північної Кореї. Але вони могли б дозволити Юну стверджувати своїй внутрішній авдиторії, що Вашингтон “серйозно сприймає занепокоєння Південної Кореї”.
Раніше стало відомо, що США координуватимуть роботу з Південною Кореєю у напрямку збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії.
- Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заявив, що його країна може розширити свою підтримку України, надавши окрім гуманітарної та економічної допомоги ще й військову.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати Південній Кореї після повідомлення про те, що Сеул, ймовірно, відправить зброю в Україну.
- В офісі президента Південної Кореї оголосили, що надання військової допомоги Україні залежить від дій Москви. Представник канцелярії глави держави зазначив, що вони хочуть приєднатися до допомоги Україні, але мають стабільно підтримувати російсько-корейські відносини.