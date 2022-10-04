Північна Корея підтримала анексію Росією чотирьох українських областей, звинувативши США у "втручанні у справи інших країн".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС КНДР.

4 жовтня у міністерстві закордонних справ Північної Кореї заявили про підтримку анексії Росією чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Більш того, у північнокорейському відомстві звинуватили Сполучені Штати у “втручанні у справи інших країн” після того, як Радбез ООН під керівництвом США засудив анексію.

Ну думку Пхеньяна, “референдуми” про приєднання українських областей до РФ були “проведені відповідно до статуту ООН”, однак США дотримуються “гангстерських подвійних стандартів” після того, як самі “вдерлись в інші держави”.

“Щоб зберегти безперечний “однополярний світ”, США втручаються у внутрішні справи незалежних країн і порушують їхні законні права, зловживаючи Радою безпеки ООН”, – заявили у МЗС КНДР.

У північнокорейському відомстві уточнили, що США начебто розв’язали агресивні війни проти колишньої Югославії, Афганістану та Іраку, однак у цих випадках Радбез ООН не засуджував дії Білого дому.

“Рада Безпеки ООН зіткнеться з наслідками, якщо буде слідувати “свавільним і свавільним практикам Вашингтона, а також діям упереджених і подвійних стандартів”, – резюмували у МЗС Північної Кореї.

Варто зауважити, що у липні цього року Північна Корея визнала “незалежність” так званої “ДНР”. Після цього МЗС України заявило про розрив дипломатичних відносин з КНДР.