Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

Уряд Північної Македонії заявив, що Україна отримає танки від танкового батальйону, який перебуває у процесі модернізації. Натомість Північна Македонія прагне оновити та покращити свою власну армію відповідно до стандартів НАТО.

“З урахуванням цієї ситуації та вимог Міністерства оборони України, уряд вирішив безоплатно передати певну кількість цих танкових потужностей Україні відповідно до її потреб”, – йдеться у повідомленні.

Проте у Міноборони Північної Македонії не надали точну інформацію щодо кількості танків. Але повідомили, що танки належать до так званого третього покоління основних бойових танків 1970-х і 1980-х років, які мають композитну броню та комп’ютерно-стабілізовану систему керування вогнем.

Зазначимо, що Північна Македонія є членом НАТО та кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Вона, як і інші західні країни, вже передавала Україні військове обладнання після повномасштабного російського вторгнення у лютому.

Нагадаємо, що нещодавно у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До неї увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.