Про це повідомив польський журналіст Славомір Сєраковський у Facebook.

Турецька компанія надіслала офіційний лист. У ньому вони були вражені, що сотні тисяч поляків долучилися до акції.

“Baykar офіційно заявила, що наш дрон для України передадуть їй без коштів, а це 22 500 000 злотих (близько 5 млн доларів, — ред.), які ми зібрали”, – зазначив Сєраковський.

Кошти зможуть передати на гуманітарну допомогу для українського народу. Для цього потрібно буде домовитися з українською та турецькою сторонами. Раніше журналіст планував, що кошти після купівлі БПЛА переведуть на рахунок Збройних сил України в НБУ. Славомір Сєрваковський додав, що фінансова підтримка України вже становить близько 50 000 000 злотих.

13 липня у Польщі відкрили збір коштів на закупівлю 20 дронів-камікадзе Warmate і наземної станції управління. Організатори акції планують передати озброєння українським захисникам. Транспортування дронів в Україну буде здійснювати компанія-виробник WB Electronics.