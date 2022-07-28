Про це повідомив польський журналіст Славомір Сєраковський у Facebook.
Турецька компанія надіслала офіційний лист. У ньому вони були вражені, що сотні тисяч поляків долучилися до акції.
“Baykar офіційно заявила, що наш дрон для України передадуть їй без коштів, а це 22 500 000 злотих (близько 5 млн доларів, — ред.), які ми зібрали”, – зазначив Сєраковський.
Кошти зможуть передати на гуманітарну допомогу для українського народу. Для цього потрібно буде домовитися з українською та турецькою сторонами. Раніше журналіст планував, що кошти після купівлі БПЛА переведуть на рахунок Збройних сил України в НБУ. Славомір Сєрваковський додав, що фінансова підтримка України вже становить близько 50 000 000 злотих.
13 липня у Польщі відкрили збір коштів на закупівлю 20 дронів-камікадзе Warmate і наземної станції управління. Організатори акції планують передати озброєння українським захисникам. Транспортування дронів в Україну буде здійснювати компанія-виробник WB Electronics.
- Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ та Об’єднані Арабські Емірати хочуть співпрацювати з Baykar, виробником Bayraktar і Akıncı UAV. З такою пропозицією особисто до нього звернувся президент РФ Путін під час зустрічі в Тегерані.
- Раніше генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар запевнив, що компанія підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність, тож ніколи не постачала і не постачатиме свою продукцію до РФ.
- Раніше Bayraktar, на який збирали у Литві, планували передати Україні.
- Наприкінці червня у компанії Baykar заявили, що передадуть Україні безпілотники “Байрактар” безоплатно. Йдеться про БПЛА, на які українці зібрали понад 600 млн гривень всього за декілька днів.