Військові навчального центру "Десна", який розташований на Чернігівщині, розпочали інтенсивну підготовку із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Уряд Великої Британії передав до Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Наразі відбувається ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах”, – зазначається у повідомленні.

Водночас з NLAW в Україну прибули й 30 британських інструкторів, які навчать українських військових користуватися новою протитанковою зброєю.

Раніше вже проводилися подібні навчання на базі 184-го центру Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного у Старичах Львівської області.

ДОВІДКА. NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) – це протитанковий ракетний комплекс, який розроблений шведською групою Saab AB спільно із британською групою Thales на замовлення та з фінансуванням Міноборони Великої Британії. Комплекс перебуває на озброєнні близько 10 країн світу.

Головна перевага зброї є ефективна дальність стрільби до 600, а в новій версії навіть до 800 метрів. Перед тим, як запустити установку навідник протягом трьох секунд відстежує кутову швидкість цілі, яку запам’ятовує інерційний блок ракети. Протягом польоту він робить необхідні поправки та коригує напрям руху. Важить система 12,4 кг.