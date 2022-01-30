Про це повідомляють #Букви.
Українці вийшли на Майдан, щоб віддякувати міжнародним партнерам та дружнім народам. Зокрема за надання та продаж зброї для можливої відсічі Росії, а також за підтримку на міжнародній арені та готовність продовжувати допомагати в боротьбі проти країни-агресора. Організатори заходу заявили, що кожен літак з новою партією озброєння збільшує майбутні російські втрати у разі вторгнення.
“Ми вдячні громадянам Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Японії, Чехії, Данії, Нідерландів, Іспанії та Туреччини за те, що їхні податки були витрачені саме на допомогу Україні. Ми цінуємо цю допомогу, і хочемо, щоб ці люди побачили нашу вдячність”, — наголосили організатори політпартії “Демократична сокира”.
Насамперед це стосується наданих протитанкових комплексів Javelin та ракет, гранатометів NLAW, турецьких безпілотників “Байрактар” та переносного зенітно-ракетного комплексу “Стінгер”. Крім цього, країни-партнери надають стрілецьку зброю, військове обладнання, додаткове фінансування, фахівців тощо.
На початку акції на Майдані Незалежності перебували близько ста осіб. Учасники акції прийшли із прапорами інших держав і плакатами, де написано “дякую” різними мовами. Також українці критикували президента Володимира Зеленського та його висловлювання щодо західних партнерів.
На Майдані влаштували акцію подяки партнерам України за військову допомогу // 12 фото
- Нагадаємо, що глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників. На думку Ішингера, така ситуація – це наслідки нерішучих дій Німеччини на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.
- Канада активно розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї, оскільки країна стикається з тим, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав “агресивною” спробою Росії дестабілізувати її.
- Також міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що країна надасть Україні кошти для стабілізації та проведення реформ. Він також висловив підтримку Києву на тлі напруженої ситуації з російськими військовими уздовж кордону.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити для України екстрені кредити і гранти, аби держава змогла задовольнити свої потреби у фінансуванні на тлі російської агресії.
- Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.