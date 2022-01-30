На Майдані влаштували акцію подяки партнерам України за військову допомогу

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція подяки союзникам України, які надали допомогу нашій країні перед загрозою вторгнення Росії. Захід пройшов під гаслом #ThanksFriends, тобто подякуй союзникам за зброю.

Про це повідомляють #Букви.

Українці вийшли на Майдан, щоб віддякувати міжнародним партнерам та дружнім народам. Зокрема за надання та продаж зброї для можливої відсічі Росії, а також за підтримку на міжнародній арені та готовність продовжувати допомагати в боротьбі проти країни-агресора. Організатори заходу заявили, що кожен літак з новою партією озброєння збільшує майбутні російські втрати у разі вторгнення.

“Ми вдячні громадянам Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Японії, Чехії, Данії, Нідерландів, Іспанії та Туреччини за те, що їхні податки були витрачені саме на допомогу Україні. Ми цінуємо цю допомогу, і хочемо, щоб ці люди побачили нашу вдячність”, — наголосили організатори політпартії “Демократична сокира”.

Насамперед це стосується наданих протитанкових комплексів Javelin та ракет, гранатометів NLAW, турецьких безпілотників “Байрактар” та переносного зенітно-ракетного комплексу “Стінгер”. Крім цього, країни-партнери надають стрілецьку зброю, військове обладнання, додаткове фінансування, фахівців тощо.

На початку акції на Майдані Незалежності перебували близько ста осіб. Учасники акції прийшли із прапорами інших держав і плакатами, де написано “дякую” різними мовами. Також українці критикували президента Володимира Зеленського та його висловлювання щодо західних партнерів.