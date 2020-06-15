Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Після перепалки учасників акції в підтримку Стерненка з журналістами телеканалу Zik поліцейський спецназ зробив спробу відтіснити протестуючих з-під будівлі суду. У відповідь на це учасники протесту запалили фаєри.
Між правоохоронцями та активістами виникла бійка, в результаті якої кілька протестуючих були затримані.
За словами громадського активіста Романа Синіцина, на даний момент поліцейські затримали 5-6 людей.
“Микола Виговський, Віталій Овчаренко і ще 5-6 людей затримані, частина побитих беркутом в автозаках“, – написав він.
На розкадровці “Радіо Свобода” видно, як поліцейський б’є ногою по голові хлопця, який лежить на землі і не чинить опору.
Ось така ситуація pic.twitter.com/GlUvciJ9lF
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 15, 2020
Під час сутички спецпризначенці порвали футболку народному депутату від фракції “Голосу” Роман Лозинському.
Один з чотирьох затриманих активістів Віталій Овчаренко прямо з поліцейського “автозаку“ на своїй сторінці в Facebook повідомив, що найімовірніше їх везуть до Шевченківського райвідділу.
“Беркута поводилися вкрай брутально. Зараз попередньо везуть до Шевченківського відділення нацполіціі. Всього нас четверо затриманих“, – написав він.
- Нагадаємо, що 12 червня в Шевченківському суді проходило засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Стерненка. Тоді під будівлею суду сталися сутички з правоохоронцями. Надвечір силовики не пропускали поручителів до суду, через що виникли нові сутички.
- У той же день суддя оголосив перерву і призначив наступне засідання на 15 червня.