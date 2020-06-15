У будівлі Шевченківського суду Києва, де проходить засідання у справі Сергія Стерненка, відбуваються зіткнення активістів з поліцейськими.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Після перепалки учасників акції в підтримку Стерненка з журналістами телеканалу Zik поліцейський спецназ зробив спробу відтіснити протестуючих з-під будівлі суду. У відповідь на це учасники протесту запалили фаєри.

Між правоохоронцями та активістами виникла бійка, в результаті якої кілька протестуючих були затримані.

За словами громадського активіста Романа Синіцина, на даний момент поліцейські затримали 5-6 людей.

“Микола Виговський, Віталій Овчаренко і ще 5-6 людей затримані, частина побитих беркутом в автозаках“, – написав він.

Також відео бійки опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Дзіндзя .

На розкадровці “Радіо Свобода” видно, як поліцейський б’є ногою по голові хлопця, який лежить на землі і не чинить опору.

Ось така ситуація pic.twitter.com/GlUvciJ9lF — Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 15, 2020

Під час сутички спецпризначенці порвали футболку народному депутату від фракції “Голосу” Роман Лозинському.

Один з чотирьох затриманих активістів Віталій Овчаренко прямо з поліцейського “автозаку“ на своїй сторінці в Facebook повідомив, що найімовірніше їх везуть до Шевченківського райвідділу.

“Беркута поводилися вкрай брутально. Зараз попередньо везуть до Шевченківського відділення нацполіціі. Всього нас четверо затриманих“, – написав він.