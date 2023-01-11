Петро і Марина Порошенки передали підприємству "Київводоканал" потужний генератор, який забезпечить водопостачання 150 тисяч киян на лівому березі столиці у разі тривалішого відключення електроенергії.

Про це зазначив лідер “Європейської Солідарності” у Facebook.

Порошенко зауважив, що 90% діяльності команди сконцентрована на допомозі ЗСУ, для цього щодня мобілізують усі ресурси. Проте, коли російські війська почали бити по критичній інфраструктурі українських міст, довелось змінили тактику роботи.

Зокрема Миколаїв отримав пересувну котельню, яка закриває потреби цілого мікрорайону, у Херсоні встановили потужні генератори і мініпекарню. Водночас пріоритетом залишається Київ, як це було з 2014 року, коли була зроблена модернізація системи ППО, також і за власні кошти. Тож нині ця робота продовжується.

Уже майже рік вся Україна і наша столиця живуть під регулярними ракетними атаками російської армії. Ворог намагається занурити українські міста в Середньовіччя, системно знищуючи нашу цивільну інфраструктуру, системи електро-, водо- та теплопостачання. Наші енергетики та комунальники роблять неймовірне, оперативно ремонтуючи пошкоджене обладнання, щоб забезпечити домівки українців водою та теплом”, – зазначила Марина Порошенко.

В умовах блекауту та відключення води, команда Порошенка викупила із заводу потужний генератор на 550 кВА для столиці. Це забезпечить потреби в електроенергії Троєщинського мікрорайону – 150 тисяч киян гарантовано матимуть воду.

Оренда генератора для “Київводоканалу” виплачуватиметься коштом Фонду Порошенка – до закінчення війни або постачання генераторів міжнародними партнерами.

Своєю чергою, депутат Київради від “ЄС”, перший заступник генерального директора ПАТ “Київводоканал” Вадим Сторожук зазначив, що це надзвичайно важлива енергетична складова.

Це величезна місія. Тому що, зокрема, ця станція служить компенсатором. Коли ворог завдав шкоди одному з наших виробництв води, ми вибудували таким чином схему, що саме цей об’єкт компенсував ці втрати. Він працював на захист містян,- пояснив він.

За його словами, рішення про передачу генератора ухвалене оперативно та своєчасно, і це дозволить забезпечити безперебійну роботу підприємства.

Начальник Управління експлуатації насосних водопровідних станцій і артезіанських свердловин “Київводоканалу” Микола Надточій також зауважив, що це важлива допомога у забезпеченні стабільної роботи підприємства у складний воєнний період.