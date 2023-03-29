Головна режисерка Київського академічного театру драми та комедії Тамара Трунова випустила виставу "Blogi keliai" ("Погані дороги") в Алітуському міському театрі з литовськими акторами і командою, прем‘єра якої відбулась 25 березня.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як повідомляється, створена за п’єсою Наталки Ворожбит, вистава розповідає воєнні історії з Донбасу 2014 року.

“Я ціную можливість розмови з литовськими акторами та глядачами. Вистава народжується у тісній взаємодії: розмовах, сльозах, у взаємній зацікавленості. Це виклик — втілювати вдруге той самий текст — в новому контексті та в новому часі, а тому і зовсім по-новому”, — прокоментувала Трунова.

Також у МКІП наголосили, що вистава отримала Шевченківську премію в номінації “Театральне мистецтво”.

Варто зазначити, що У Києві з 23 березня по 5 квітня відбудеться безкоштовний воркшоп з акторської майстерності для українських артистів. Проведе його французька режисерка Аріан Мнушкін і 15 акторів паризького “Театру дю Солей”.

Додамо, що короткометражний анімаційний фільм “Садок вишневий” візьме участь у відбірковому на “Оскар” 47-му Міжнародному кінофестивалі в Клівленді. Подія відбудеться як змішаний фестиваль з 22 березня по 1 квітня 2023 року на Playhouse Square у центрі Клівленда, штат Огайо, США.