Розвідка США виявила, що деякі дослідники Уханьського інституту вірусології в Китаю захворіли на невідому хворобу в листопаді 2019 року — за місяць до першого офіційно зареєстрованого випадку коронавірусу — і навіть були ушпиталені. Китай запевняє, що це брехня. Головний інфекціоніст США почав казати, що більше не впевнений у природньому в природньому походженні вірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN. Що каже американська розвідка? Про те, що розвідувальні служби США перевіряють версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії, стало відомо ще у квітні 2020 року. В травні того ж року 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази, згідно з якими коронавірус COVID-19 розробили в лабораторії Китаю. Але цих доказів досі надано не було.

В інформаційному бюлетені Держдепартаменту, опублікованому адміністрацією Трампа в січні 2021 року, повідомлялося, що дослідники уханьської лабораторії захворіли восени 2019 року. Однак важливої деталі, яка могла підживити суперечки щодо походження вірусу тоді не сповіщали. Йдеться про те, що перебіг хвороби цих осіб був важким і їх ушпиталювали. Про це виданню розповіли джерела у розвідці. Джерела відмовилися розповісти, чи обговорювали це питання на секретному брифінгу комітету із закордонних справ Палати представників минулого тижня.

Нинішні і колишні співробітники розвідки США розповіли, що ідея про те, що вірус був випадково випущений з лабораторії в Ухані, є розумною, але немає достовірної оцінки такої можливості.

За словами джерел, наявні дані підтверджують впевненість в тому, що вірус, швидше за все, виник природним чином, в результаті контакту між тваринами і людьми. Але це все ще не виключає можливості того, що вірус виник в результаті випадкової витоку з лабораторії.

Що каже Фаучі?

Незабаром після гучної заяви Трампа в травні 2020 року головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі спростував його слова, зазначаючи, що науковці схиляються до версії щодо природнього походження вірусу.

“Якщо ви поглянете на еволюцію вірусу у кажанів, а також на те, що там відбувається зараз, то наукові докази дуже й дуже сильно схиляють нас до того, що з цим (коронавірусом нової форми – ред.) не можна було щось робити штучно або навмисно… Все, що стосується поетапної еволюції в часі, надійно свідчить про те, що цей вірус еволюціонував у природі”, — заявив Фаучі в інтерв’ю National Geographic 5 травня 2020 року.

Тепер, в травні 2021 року, паралельно з появою нової інформації щодо розвідки, Фаучі каже, що він більше не переконаний в тому, що вірус мав природнє походження.

“Я не впевнений в цьому, я думаю, що ми повинні продовжувати розслідування того, що відбувалося в Китаї, поки ми не з’ясуємо, наскільки це можливо, що сталося. Звичайно, люди, які досліджували це, кажуть, що, швидше за все, це було виходом з резервуара тварин, який потім заразив людей. Але це могло бути щось ще, і нам потрібно це з’ясувати. Отже, ви знаєте, ось чому я сказав: я повністю підтримую будь-яке розслідування, спрямоване на з’ясування походження вірусу”, — сказав він у коментарі PolitiFact 11 травня.

Як реагують в Китаї?

Юань Чжімін, директор Уханьского національної лабораторії біобезпеки, яка є частиною Уханьского інституту вірусології, категорично заявив, що звіт розвідки США є брехнею.

“Я читав це, це повна брехня. Ці твердження є безпідставними. Лабораторія не знала про цю ситуацію, і я навіть не знаю, звідки така інформація”, — сказав він таблоїду Global Times.

Як відомо, експерти ВООЗ за підсумками розслідування в лютому 2021 року заявили, що витік коронавірусу з лабораторії є настільки малоймовірним, що від розгляду гіпотези в майбутніх дослідженнях краще відмовитися.

Чжао Ліцзяні, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю звинуватив США в “роздмухуванні теорії щодо витоку з лабораторії” і зазначив, що експерти вже дійшли згоди у малоймовірності цієї теорії.

“Під час візитів до Китаю експерти одностайно погодилися з тим, що звинувачення щодо витоку в лабораторії є вкрай малоймовірними”, — сказав він.

Але розслідування ВООЗ було піддано критиці з боку урядів США, Великої Британії та інших країн через обмежений доступ до “повних вихідних даних та зразків” та надмірно шанобливе ставлення до Китаю під час проведення досліджень.

Однією зі значних проблем у пошуках правди щодо походження вірусу є саме доступ до згаданої лабораторії. Китай відтерміновував доступ до міжнародних дослідників впродовж місяців після первісного спалаху, ставлячи під сумнів можливість встановлення істини. До того ж дослідникам не дозволяли переглядати вихідні журнали даних, які, на думку вчених, матимуть вирішальне значення для розуміння походження вірусу.