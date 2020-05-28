Про це повідомив ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець на своїй сторінці в Facebook.

“Обвинувальний акт СБУ за заявою Володимира Зеленського на Сергія Пояркова щодо загрози життю і здоров’ю”, – написав Березовець.

Він також опублікував документ.

Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція – до п’яти років позбавлення волі.

Ведучий заявив “Детектор-медіа”, що справу розслідують з жовтня 2019 р нібито через пародії на YouTube, в якій згадувався Зеленський. Він стверджує, що в його діях не було замаху на злочин.

“Не може пародія розглядатися як злочин”, – сказав Поярков.

За словами телеведучого, президент двічі давав свідчення у цій справі, в яких нібито висловлював страх перед ним. У той же час прес-секретар президента Юлія Мендель не змогла підтвердити цю інформацію.

Поярков не виключає, що буде подавати заяву про службовий злочин, так як вважає, що розслідування у його справі повинна вести Нацполіція, а не СБУ.

Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографував частину листування між Кравчук, яка є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою – головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова.

“Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай в п’ятницю запросимо його, і прес-служба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.