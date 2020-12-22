Поява нового штаму коронавірусу жодним чином не пов'язана з початком вакцинації проти COVID-19 у Великій Британії.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він наголосив, що новий штам почали фіксувати ще до старту вакцинації.

Ляшко уточнив, що віруси постійно змінюються і мутують.

“Поява нового штаму SARS-CoV-2 (вірусу, що викликає захворювання COVID-19, – ред.) є очікуваним явищем і не є само по собі приводом для занепокоєння. Тому спростовую перший фейк: поява нового штаму коронавірусу жодним чином не пов’язана з початком вакцинації у Великій Британії. Оскільки вказаний штам коронавірусу було виявлено набагато раніше, ніж почалася сама кампанія імунопрофілактики. Просто в грудні 2020 року цей штам вірусу почав провокувати виникнення більшої кількості захворювань”, – зазначив Ляшко.

Він нагадав, що схожа мутація була виявлена і в Південно-Африканській Республіці (вона не пов’язана з подорожами до Британії).

“Якщо говорити в загальному, то наразі виявлено вже близько 12 тисяч мутацій коронавірусу, який циркулює по нашій планеті вже протягом року”, – наголосив Ляшко.

За словами головного санлікаря, мутація коронавірусу “полягає в тому, що змінюються спайк-білки, а саме білки-шипи, які є зовні вірусу”. Це призводить до того, що вірус може змінювати свої властивості.

Ляшко процитував британських вчених, які заявили, що мутація могла виникнути внаслідок інфікування COVID-19 людини зі слабким імунітетом (імуносупресією).

“Тривалий перебіг хвороби саме у цієї людини призвів до того, що імунітет не справлявся з боротьбою з цим вірусом, і він продовжував розмножуватися усередині організму. Це і призвело до певних мутацій”, – заявив санлікар.

Він додав, що зараз “вивчається й інша версія”, оскільки нова мутація “досить схожа з мутацією білка, яка була виявлена у норок з Данії”.

“Вчені досліджують, чи є міжвидова передача від людини до норок, від норок до людини і чи не призвело це до мутації”, – розповів Ляшко.

(На відео – з 18:15)